Sindaco Certaldo sicuro: “Spalletti si emozionerà sabato. Il legame con la Fiorentina si farà sentire”

"Lo ha sempre detto che è nei suoi pensieri allenare la Fiorentina"

Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista di Fiorentina-Juventus, con Luciano Spalletti che siederà sulla panchina bianconera: “Beh, te lo trovi dalla parte del “nemico”, farà un effetto strano. Da quello che ho avvertito, a Certaldo c’è chi, non appena Luciano ha firmato per la Juve, ha detto “Ma guarda, è passato al nemico”. C’è molta curiosità intorno a lui perché, nonostante quell’episodio spiacevole accaduto coi tifosi viola quando allenava il Napoli, la stima nei suoi confronti è sempre stata praticamente totale da queste parti. Anzi, in molti hanno sognato di vederlo alla guida della Fiorentina. Cosa che piacerebbe anche a lui, lo ha sempre detto: “È nei miei pensieri allenare la viola”». Ma oggi è dall’altra parte e da professionista vorrà fare bene con i bianconeri. Però sono altrettanto sicuro che quando siederà sulla panchina della rivale storica Juventus, al Franchi, si emozionerà. Il legame con la viola si farà sentire”.

