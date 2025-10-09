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Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina"

Sabato indica Spalletti come prossimo allenatore della Fiorentina reputandolo il giusto successore di Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 16:25
Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina" -
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L'ex calciatore Antonio Sabato è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Sabato, tra i vari argomenti, ha parlato anche del tema legato alle panchine di Serie A, lanciando un nome di un illustre rientro possibile nel nostro campionato, direzione Firenze

Le sue parole: "Chi rientrerà in gioco tra De Rossi, Palladino, Spalletti e Mancini? Spalletti, direzione Fiorentina. E alla Juventus vedrei bene in futuro Italiano".

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