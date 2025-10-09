Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina"
Sabato indica Spalletti come prossimo allenatore della Fiorentina reputandolo il giusto successore di Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 16:25
L'ex calciatore Antonio Sabato è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Sabato, tra i vari argomenti, ha parlato anche del tema legato alle panchine di Serie A, lanciando un nome di un illustre rientro possibile nel nostro campionato, direzione Firenze
Le sue parole: "Chi rientrerà in gioco tra De Rossi, Palladino, Spalletti e Mancini? Spalletti, direzione Fiorentina. E alla Juventus vedrei bene in futuro Italiano".