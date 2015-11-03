Notizie Sabato Fiorentina

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Sabato: "L'Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire"

29 ottobre 2025 16:29

Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina"

09 ottobre 2025 16:25

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