Notizie Sabato Fiorentina

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Sabato: "L'Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire"
29 ottobre 2025 16:29
Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina"
09 ottobre 2025 16:25
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