29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sabato: “L’Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Sabato: “L’Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire”

Redazione

29 Ottobre · 16:29

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 16:29

TAG:

#FiorentinaInterPioliSabato

Condividi:

di

Antonio Sabato vede l'Inter favorita nella gara di stasera contro la Fiorentina di Stefano Pioli che, per lui, rischia l'esonero

L’ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio,  per parlare di Inter-Fiorentina: “L’Inter deve cercare di fare un inizio travolgente. L’Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c’è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante. Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?”

Sulla Fiorentina: “Non è troppo prendere tre punte? Era meglio fare un sacrifico e mettere una seconda punta veloce. Hai preso Dzeko, Piccoli, davanti serviva qualcosa di diverso che accompagnasse Kean”.

Su Pioli: “Secondo me si deve intervenire, se non c’è reazione e un’idea di gioco e lo spogliatoio non reagisce…L’Inter se non batte la Fiorentina è un problema” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio