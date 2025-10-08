Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"

Il giornalista Paganini analizza la situazione di Pioli e considera De Rossi o Spalletti le possibile idee in caso di esonero

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Paolo Paganini.

Su Pioli: "Se perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è. Bisogna capire anche i rapporti di forza all'interno della società. E' una questione di rapporti tra società e chi decide. Mi sembra un po' confusa la linea".

Su De Rossi: "Pradè lo ha sempre voluto. Sappiamo che De Rossi ha rescisso un contratto importante con la Roma e si è messo alla finestra. Uno che rescinde quel contratto o ha già una mezza sicurezza di un altro impegno…".

Su Spalletti: "Secondo me Spalletti metterebbe tutti d'accordo, ma Luciano guarda al Nord e non al Sud. Credo verso Torino…".