Labaro Viola

Notizie Paganini Fiorentina

Paolo Paganini: "La Fiorentina deve ricompattarsi e Vanoli recuperare Gudmundsson subito per risalire"

13 novembre 2025 18:13

Paganini: "A Firenze il problema è societario. La società ha perso identità dopo la morte di Barone"

05 novembre 2025 16:05

Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"

08 ottobre 2025 17:02

Paganini su Kean: "So che Conte ha chiesto Kean per rinforzare l'attacco del Napoli. Vuole allenarlo"

30 maggio 2025 11:57

Paganini(Rai Sport): "Commisso attacca il sistema, ma è lo stesso che ha venduto i migliori alla Juve?"

10 settembre 2024 22:45

Paganini: "Gol di Piatek irregolare ma non se ne parla, se succedeva al Milan veniva il finimondo"

15 febbraio 2022 12:42

Paganini: "Spezia squadra giovane e di qualità, ma non sanno gestire la partita. Organico acerbo"

30 ottobre 2021 14:33

Paganini: "Rottura tra Italiano e l'ambiente Spezia. Platek infastidito dal comportamento di Commisso"

22 giugno 2021 13:21

Paganini: "Piatek? È una possibilità, ma la Fiorentina potrebbe fare un altro tentativo per Milik"

03 dicembre 2020 21:29

Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini

02 agosto 2020 11:38

Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan

30 giugno 2020 18:48

Paganini: "Bonaventura, Napoli e Fiorentina su di lui. Azzurri vogliono anche Castrovilli.."

25 marzo 2020 19:23

Archivio

Esplora l'archivio di Paganini

Sett. 46 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 22
Sett. 37
Sett. 7
Sett. 43 Sett. 25
Sett. 49 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 13