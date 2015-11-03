Notizie Paganini Fiorentina

Paolo Paganini: "La Fiorentina deve ricompattarsi e Vanoli recuperare Gudmundsson subito per risalire"
13 novembre 2025 18:13
Paganini: "A Firenze il problema è societario. La società ha perso identità dopo la morte di Barone"
05 novembre 2025 16:05
Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"
08 ottobre 2025 17:02
Paganini su Kean: "So che Conte ha chiesto Kean per rinforzare l'attacco del Napoli. Vuole allenarlo"
30 maggio 2025 11:57
Paganini(Rai Sport): "Commisso attacca il sistema, ma è lo stesso che ha venduto i migliori alla Juve?"
10 settembre 2024 22:45
Paganini: "Gol di Piatek irregolare ma non se ne parla, se succedeva al Milan veniva il finimondo"
15 febbraio 2022 12:42
Paganini: "Spezia squadra giovane e di qualità, ma non sanno gestire la partita. Organico acerbo"
30 ottobre 2021 14:33
Paganini: "Rottura tra Italiano e l'ambiente Spezia. Platek infastidito dal comportamento di Commisso"
22 giugno 2021 13:21
Paganini: "Piatek? È una possibilità, ma la Fiorentina potrebbe fare un altro tentativo per Milik"
03 dicembre 2020 21:29
Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini
02 agosto 2020 11:38
Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan
30 giugno 2020 18:48
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