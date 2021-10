Paganini: “Spezia squadra giovane e di qualità, ma non sanno gestire la partita. Organico acerbo”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dello Spezia in vista della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Per tante ragioni quella di domani sarò una partita molto delicata per lo Spezia ed i suoi tifosi. Per ragioni di punti ovviamente ma anche per quello che ha rappresentato Italiano per la piazza ligure. Il problema maggiore dello Spezia è facilmente individuabile. La nuova società americana ha dettato una linea chiara, investire molto sui giovani. La squadra ha qualità e crea tanto ma troppo spesso sbaglia nella gestione della partita, manca esperienza per mantenere la categoria. Sicuramente l’organico ha prospettiva ma è acerbo”.

