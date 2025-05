Paganini su Kean: “So che Conte ha chiesto Kean per rinforzare l’attacco del Napoli. Vuole allenarlo”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per discutere delle possibili mosse del Napoli nel prossimo calciomercato, citando anche Moise Kean, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina.

Paganini ha spiegato quali sarebbero le richieste dell’allenatore azzurro Antonio Conte per quanto riguarda l’attacco: “Il rallentamento del Napoli sulla trattativa per Jonathan David potrebbe essere dovuto al fatto che non convince del tutto Conte? Da quello che so, l’allenatore ha espresso una preferenza per Moise Kean, che ha fatto bene a Firenze, e per Dan Ndoye del Bologna. Sono questi i due giocatori che Conte gradirebbe avere in rosa e allenare”.

Ha poi aggiunto: “Questi due profili rappresenterebbero obiettivi significativi per rafforzare il reparto offensivo del Napoli”.