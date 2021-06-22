Paganini: "Rottura tra Italiano e l'ambiente Spezia. Platek infastidito dal comportamento di Commisso"

Le parole di Paolo Paganini ai microfoni di Lady Radio

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport vicino all'ambiente Spezia, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l'attuale trattativa per Vincenzo Italiano che vede coinvolte Fiorentina e Spezia. Ecco le sue parole:

"I Platek sono molto indispettiti dal comportamento dell'allenatore ma anche da Commisso che non li ha mai contattati direttamente. Credo che alla fine troveranno una soluzione anche perchè Italiano ha rotto in modo palese con l'ambiente e sarebbe difficile riproporlo in panchina. Vediamo se una contropartita potrà sbloccare la situazione, anche se i Platek ne fanno una questione di principio".

CASO GATTUSO "Da quello che è emerso è comprensibile il comportamento della Fiorentina, però mi lasciano perplesso tante situazioni della gestione Commisso. Dalla cessione di Chiesa all'attuale questione Antognoni, faccio fatica a capire".

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