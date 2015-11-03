Notizie Platek Fiorentina

Lo Spezia vicino a Barone, alla famiglia e alla Fiorentina. Platek: "Tieni duro amico mio, non mollare"
18 marzo 2024 23:36
Platek, pres. Spezia: "Gli americani hanno deciso di investire in Italia perchè c'è margine di crescita"
20 ottobre 2022 13:27
Pres. Spezia: "Italiano? Non perdo nemmeno un minuto del mio tempo a parlare ancora di lui"
09 novembre 2021 13:05
Pres. Spezia: "Affrontata situazione irrispettosa. Crediamo nei contratti firmati e nella lealtà"
30 giugno 2021 19:10
Paganini: "Rottura tra Italiano e l'ambiente Spezia. Platek infastidito dal comportamento di Commisso"
22 giugno 2021 13:21
Gazzetta, Italiano in pole per la Fiorentina. Commisso ha contattato Platek per convincerlo liberarlo
18 giugno 2021 09:13
Corriere Fiorentino, Fiorentina-Spezia, il club ligure è costato meno di Amrabat
18 febbraio 2021 10:15
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