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Notizie Platek Fiorentina

Lo Spezia vicino a Barone, alla famiglia e alla Fiorentina. Platek: "Tieni duro amico mio, non mollare"

18 marzo 2024 23:36

Platek, pres. Spezia: "Gli americani hanno deciso di investire in Italia perchè c'è margine di crescita"

20 ottobre 2022 13:27

Pres. Spezia: "Italiano? Non perdo nemmeno un minuto del mio tempo a parlare ancora di lui"

09 novembre 2021 13:05

Pres. Spezia: "Affrontata situazione irrispettosa. Crediamo nei contratti firmati e nella lealtà"

30 giugno 2021 19:10

Paganini: "Rottura tra Italiano e l'ambiente Spezia. Platek infastidito dal comportamento di Commisso"

22 giugno 2021 13:21

Gazzetta, Italiano in pole per la Fiorentina. Commisso ha contattato Platek per convincerlo liberarlo

18 giugno 2021 09:13

Corriere Fiorentino, Fiorentina-Spezia, il club ligure è costato meno di Amrabat

18 febbraio 2021 10:15

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