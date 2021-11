Pres. Spezia: “Italiano? Non perdo nemmeno un minuto del mio tempo a parlare ancora di lui”

Al Secolo XIX ha parlato il presidente dello Spezia Platek, anche del mister viola Italiano:

“Acquisto Spezia? Ci offrirono questa possibilità. Con mio fratello valutammo due cose soprattutto, che sono le stesse che oggi ci piacciono di più: la passione dei tifosi in Italia e le Cinque Terre. Gente e posti magnifici. All’inizio ero ansioso e timoroso di affrontare l’avventura, oggi la rifarei mille volte. Italiano? Non spendo neanche un minuto a parlare di lui, in estate ho dialogato anche troppo con Barone e Commisso”.

