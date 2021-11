VIDEO – Fiorentina, doppio autogol sui social. Prima paragona Chiesa-Cagnotto, poi lo rimuove

Fiorentina, che autogol! La società Viola ha pubblicato sul suo profilo ufficiale TikTok un video provocatorio che fa riferimento all’espulsione di Nikola Milenkovic sabato scorso allo Stadium contro la Juventus dopo un fallo del difensore serbo, già ammonito in precedenza, su Federico Chiesa. Nel breve filmato si vede l’azione che ha portato alla seconda ammonizione di Milenkovic e, in sottofondo, il passaggio di una telecronaca di un tuffo di Tania Cagnotto. Non è tardata ad arrivare la bufera sui social, tant’è che il video non è più disponibile sul canale ufficiale del club gigliato.

Di seguito il video apparso sul profilo ufficiale della Fiorentina.

Le tiktok de la Fiorentina sur Chiesa..🥱 pic.twitter.com/GELVCE9QfJ — Juventus Belgique 🇧🇪 (@juve_belgique) November 8, 2021

