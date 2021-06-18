Gazzetta, Italiano in pole per la Fiorentina. Commisso ha contattato Platek per convincerlo liberarlo

Commisso è intervenuto direttamente per far liberare Italiano dallo Spezia

La Fiorentina si è messa subito al lavoro per vedere se esiste la possibilità di ingaggiare il tecnico dello Spezia. Italiano ha appena firmato un nuovo contratto con il club ligure di proprietà dell’imprenditore americano Robert Platek. L’accordo prevede anche una clausola rescissoria a una cifra importante. Si dice che Commisso abbia contattato personalmente Platek per ottenere il via libera per il tecnico. E pare che siano al lavoro i due staff per vedere se esistono delle contropartite tecniche che la Fiorentina potrebbe mettere sul tavolo per Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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