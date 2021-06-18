Gazzetta, Ribery, Gattuso aveva deciso di non confermarlo: risalgono le possibilità di rinnovo

Se fosse rimasto Gattuso, Ribery sarebbe andato via dalla Fiorentina

Il divorzio da Gattuso riapre il capitolo legato a Franck Ribery. Rino aveva deciso di non confermare il francese perché mal si sposava con la sua idea tattica. E questo nonostante i ripetuti appelli del campione francese che pur di rinnovare il contratto con il club viola sarebbe disposto a dimezzarsi l’ingaggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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