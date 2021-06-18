Gazzetta, Antognoni-Fiorentina addio vicino: ricevute una proposta professionalmente imbarazzante 

Antognoni ai saluti, Barone non ha intenzione di cambiare la proposta

Ci si avvia verso il divorzio tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Per il momento Joe Barone non ha intenzione di cambiare la proposta, veramente imbarazzante dal punto di vista professionale, che è stata fatta alla bandiera viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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