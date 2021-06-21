TGR Rai, Italiano non ha rifiutato la Fiorentina, trattativa con Spezia va avanti. Alternative straniere
Secondo il TGR Rai, continua la trattativa per Italiano. Alternativa allenatori stranieri
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2021 20:46
Secondo il TGR RAI Toscana, Fiorentina continua la trattativa per Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia. I viola per averlo devono versare 1 milione netto nelle casse della società ligure. Intanto Barone, Pradè e soprattutto Burdisso si sta muovendo su allenatori stranieri.
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