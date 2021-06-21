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Pedullà: "Spezia non libera Italiano. La Fiorentina per averlo deve pagare la clausola"

Si fa sempre più in salita la strada della Fiorentina per arrivare a Vincenzo Italiano, il tecnico dello Spezia non ha accordo per andare via

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2021 20:03
Pedullà: "Spezia non libera Italiano. La Fiorentina per averlo deve pagare la clausola" - ROME, ITALY - JANUARY 19 (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
ROME, ITALY - JANUARY 19 (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
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Dopo la notizia dell'emittente ligure Primo Canale (LEGGI QUI) arriva anche una mezza conferma da parte di Alfredo Pedullà rigurdo le difficoltà della Fiorentina di arrivare a Vincenzo Italiano che non ha trovato l'intesa con lo Spezia per la separazione. Questo il tweet di Alfredo Pedullà:

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-sara-lallenatore-della-fiorentina-e-la-soluzione-piu-conveniente-per-lo-spezia/143726/

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