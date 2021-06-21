Pedullà: "Spezia non libera Italiano. La Fiorentina per averlo deve pagare la clausola"
Si fa sempre più in salita la strada della Fiorentina per arrivare a Vincenzo Italiano, il tecnico dello Spezia non ha accordo per andare via
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2021 20:03
Dopo la notizia dell'emittente ligure Primo Canale (LEGGI QUI) arriva anche una mezza conferma da parte di Alfredo Pedullà rigurdo le difficoltà della Fiorentina di arrivare a Vincenzo Italiano che non ha trovato l'intesa con lo Spezia per la separazione. Questo il tweet di Alfredo Pedullà:
https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-sara-lallenatore-della-fiorentina-e-la-soluzione-piu-conveniente-per-lo-spezia/143726/