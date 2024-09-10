Paganini(Rai Sport): "Commisso attacca il sistema, ma è lo stesso che ha venduto i migliori alla Juve?"

Molti addetti ai lavori e giornalisti non hanno apprezzato le pesanti considerazioni del Presidente viola sui big club ritenendolo incoerente

Non si placano le polemiche generate dall'intervista al presidente della Fiorentina Rocco Commisso uscita su “La Gazzetta dello Sport”, dove tra i vari argomenti toccati, sono risaltate le critiche ai grandi club rei di vincere facendo montagne di debiti.

A riguardo, il giornalista di “Rai Sport”, Paolo Paganini, sul suo profilo X (ex Twitter) ha lanciato stasera una frecciata a Commisso, facendo riferimento alle cessioni di Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez alla Juventus:

"Ma Commisso che attacca il sistema calcio italiano e in particolare i grandi club è la stessa persona che ha ceduto Chiesa Vlahovic e Nico Gonzalez per “un pugno di dollari” alla Juventus?"

Arbitri e Allenatori a confronto: stop a violenti e perdite di tempo, Palladino assente

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