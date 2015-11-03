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Notizie Rai Sport Fiorentina

Rai Sport rivela: "Anche Nesta in lista per il dopo Pioli alla Fiorentina". Ha già lavorato con Goretti

03 novembre 2025 18:45

Paganini(Rai Sport): "Commisso attacca il sistema, ma è lo stesso che ha venduto i migliori alla Juve?"

10 settembre 2024 22:45

Rai Sport, Barak vuole il Napoli. De Laurentiis accetta obbligo di riscatto legato alla Champions: si chiude in Arabia?

16 gennaio 2024 18:35

L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"

14 marzo 2022 20:50

Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"

10 ottobre 2021 19:46

Commisso: "Fiorentina paga regolare e rispetta indice di liquidità, al contrario di Inter e Juventus"

19 settembre 2021 20:01

Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

17 maggio 2021 17:16

Giornalista della Rai prende a pugni suo collega. Motivo? L'aria condizionata. La ricostruzione

30 aprile 2021 22:21

Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"

09 novembre 2020 18:04

Tg Rai, Prandelli vicino al ritorno alla Fiorentina. Iachini via dopo il Parma, spogliatoio non lo sostiene più

05 novembre 2020 21:09

Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina

04 novembre 2020 18:32

Rai, Iachini andrà via dopo il Parma. Dopo la scelta è Sarri. Idea Prandelli traghettatore. Le ultime

04 novembre 2020 16:30

Cutrone: "Sono sicuro di poter mettere in difficoltà Iachini"

13 ottobre 2020 20:11

Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...

04 ottobre 2020 19:28

Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan

30 giugno 2020 18:48

Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"

23 maggio 2020 15:56

Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"

08 maggio 2020 20:43

Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"

03 aprile 2019 23:53

Sconcerti: "Alla Fiorentina si è rotto il feeling con Paulo Sousa, ho saputo un retroscena di Sousa rispetto allo scorso anno..."

17 ottobre 2016 00:39

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