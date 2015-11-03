Notizie Rai Sport Fiorentina

Rai Sport rivela: "Anche Nesta in lista per il dopo Pioli alla Fiorentina". Ha già lavorato con Goretti
03 novembre 2025 18:45
Paganini(Rai Sport): "Commisso attacca il sistema, ma è lo stesso che ha venduto i migliori alla Juve?"
10 settembre 2024 22:45
Rai Sport, Barak vuole il Napoli. De Laurentiis accetta obbligo di riscatto legato alla Champions: si chiude in Arabia?
16 gennaio 2024 18:35
L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"
14 marzo 2022 20:50
Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"
10 ottobre 2021 19:46
Commisso: "Fiorentina paga regolare e rispetta indice di liquidità, al contrario di Inter e Juventus"
19 settembre 2021 20:01
Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"
17 maggio 2021 17:16
Giornalista della Rai prende a pugni suo collega. Motivo? L'aria condizionata. La ricostruzione
30 aprile 2021 22:21
Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"
09 novembre 2020 18:04
Tg Rai, Prandelli vicino al ritorno alla Fiorentina. Iachini via dopo il Parma, spogliatoio non lo sostiene più
05 novembre 2020 21:09
Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina
04 novembre 2020 18:32
Rai, Iachini andrà via dopo il Parma. Dopo la scelta è Sarri. Idea Prandelli traghettatore. Le ultime
04 novembre 2020 16:30
Cutrone: "Sono sicuro di poter mettere in difficoltà Iachini"
13 ottobre 2020 20:11
Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...
04 ottobre 2020 19:28
Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan
30 giugno 2020 18:48
Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"
23 maggio 2020 15:56
Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"
08 maggio 2020 20:43
Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"
03 aprile 2019 23:53
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