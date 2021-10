Toni snobba Lucca: “Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l’Europeo”

Ospite di Rai Sport, Luca Toni, campione del mondo nel 2006, parla così del giovane Lorenzo Lucca, attaccante rivelazione del Pisa già nel mirino di tante squadre di serie A: “Sono contento per lui, sta crescendo di anno in anno. A Palermo aveva fatto bene e a Pisa sta facendo bene, bisogna stare attenti perché la B non è la A. Ci sarà spazio per lui ma credo serva rispetto per chi ci ha fatto vincere l’Europeo”. Lo riporta TMW