Teotino: “La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così”

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina ai tempi dei Della Valle e adesso opinionista di 90′ minuto sulla RAI, ha commentato così l’andamento lento della squadra viola, queste le sue parole: “La Fiorentina una delusione? No, non lo è. Al momento che ha scelto Beppe Iachini come allenatore era normale andasse così, non sono affatto sorpreso. Anche se la squadra è molto forte e competitiva per i primi posti della classifica”

