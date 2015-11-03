Notizie Teotino Fiorentina

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"
08 maggio 2026 13:58
Teotino: "Con il Parma ennesima prestazione imbarazzante. La Fiorentina rischia tantissimo"
09 marzo 2026 16:40
Teotino: "Avrei tenuto Palladino ad ogni costo, Pioli non mi convince. Dzeko può infastidire Kean"
29 luglio 2025 19:55
Teotino duro con Allegri: "Nel girone di ritorno ha fatto i punti dell'Empoli, imbarazzante"
27 aprile 2024 23:22
Teotino: "Difficile per la Fiorentina riconfermare la passata stagione. Il problema del gol è preoccupante"
27 settembre 2022 19:46
Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"
12 giugno 2022 19:38
Teotino consiglia Belotti: "Lascia Torino e vai alla Fiorentina. Restare in granata è un danno per tutti"
04 giugno 2022 23:11
Teotino: "Ikonè non è un fenomeno, preso solo per sottrarlo alla concorrenza. Acquisto superfluo"
15 febbraio 2022 22:14
Teotino critica: "Dirigenti lungimiranti non vendono Vlahovic, con lui Fiorentina in Europa"
06 febbraio 2022 19:24
Teotino bacchetta Italiano: "Deve imparare a saper gestire le forze tra primo e secondo tempo"
23 settembre 2021 15:46
Teotino: "Gli uomini di Commisso hanno complicato la vicenda stadio. Spero non perda entusiasmo"
16 gennaio 2021 22:32
Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"
09 novembre 2020 18:04
Teotino: "Iachini non va bene se devi costruire una squadra"
03 novembre 2020 16:29
Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...
04 ottobre 2020 19:28
Teotino: "Il mercato estivo dell'anno scorso è stato sbagliato, quello di gennaio invece interessante"
11 giugno 2020 16:37
Teotino su Commisso: "Primo anno confusionario. Su Montella e sul mercato diversi errori"
07 giugno 2020 20:30
Teotino: "Paquetà per Milenkovic? È una buona operazione! Commisso? In Italia ti passa la voglia di investire"
21 maggio 2020 23:12
Teotino: "Fossi in Commisso farei meno interviste e darei peso alle cose importanti, come lo stadio nuovo"
20 maggio 2020 18:17
Teotino: "Spero si possa riprendere il campionato fra fine maggio e inizio giugno"
05 aprile 2020 20:37
Teotino: "Ipotesi Playoff e playout? Sono contrario. Se il campionato non finirà lo scudetto non va assegnato"
28 marzo 2020 22:17
Teotino: "Vlahovic? Può diventare un attaccante di primo livello. Chiesa? Per me è un esterno"
18 febbraio 2020 12:09
Teotino: "Per me nei cinque club che lotteranno per la salvezza ci sarà anche la Fiorentina"
12 febbraio 2020 19:03
Teotino boccia Iachini: "Non ha lo spessore per allenare una squadra come la Fiorentina.."
24 dicembre 2019 09:33
Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui"
09 dicembre 2019 20:00
Teotino a Radio Sportiva: "Montella si sta meritando la riconferma con i risultati, Pedro…."
03 novembre 2019 15:42
Teotino: “La rosa non è corta. Se Pedro dovesse deludere a gennaio si cercherà un altro attaccante”
23 ottobre 2019 17:49
Teotino: "Se Pedro si confermerà in Serie A la Fiorentina può ambire all'Europa"
17 ottobre 2019 19:21
Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori"
30 settembre 2019 19:22
Teotino: "La speranza per Nainggolan c'è. Chiesa aveva l'accordo con la Juve e vuole forzare la cessione"
01 agosto 2019 12:59
Teotino: "Fiorentina valorizza il settore giovanile solo in parte. Chiesa dovrebbe essere già in Azzurro"
17 novembre 2017 18:44
Teotino: "Della Valle diversi da come erano all'inizio. I tifosi si sentono abbandonati, serve riavvicinarsi"
05 luglio 2017 23:36
Teotino: "Se i Della Valle avessero potuto costruire prima lo stadio avremmo una Fiorentina diversa, ormai è troppo tardi..."
28 giugno 2017 23:42
Archivio