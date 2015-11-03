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Notizie Teotino Fiorentina

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"

08 maggio 2026 13:58

Teotino: "Con il Parma ennesima prestazione imbarazzante. La Fiorentina rischia tantissimo"

09 marzo 2026 16:40

Teotino: "Avrei tenuto Palladino ad ogni costo, Pioli non mi convince. Dzeko può infastidire Kean"

29 luglio 2025 19:55

Teotino duro con Allegri: "Nel girone di ritorno ha fatto i punti dell'Empoli, imbarazzante"

27 aprile 2024 23:22

Teotino: "Difficile per la Fiorentina riconfermare la passata stagione. Il problema del gol è preoccupante"

27 settembre 2022 19:46

Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"

12 giugno 2022 19:38

Teotino consiglia Belotti: "Lascia Torino e vai alla Fiorentina. Restare in granata è un danno per tutti"

04 giugno 2022 23:11

Teotino: "Ikonè non è un fenomeno, preso solo per sottrarlo alla concorrenza. Acquisto superfluo"

15 febbraio 2022 22:14

Teotino critica: "Dirigenti lungimiranti non vendono Vlahovic, con lui Fiorentina in Europa"

06 febbraio 2022 19:24

Teotino bacchetta Italiano: "Deve imparare a saper gestire le forze tra primo e secondo tempo"

23 settembre 2021 15:46

Teotino: "Gli uomini di Commisso hanno complicato la vicenda stadio. Spero non perda entusiasmo"

16 gennaio 2021 22:32

Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"

09 novembre 2020 18:04

Teotino: "Iachini non va bene se devi costruire una squadra"

03 novembre 2020 16:29

Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...

04 ottobre 2020 19:28

Teotino: "Il mercato estivo dell'anno scorso è stato sbagliato, quello di gennaio invece interessante"

11 giugno 2020 16:37

Teotino su Commisso: "Primo anno confusionario. Su Montella e sul mercato diversi errori"

07 giugno 2020 20:30

Teotino: "Paquetà per Milenkovic? È una buona operazione! Commisso? In Italia ti passa la voglia di investire"

21 maggio 2020 23:12

Teotino: "Fossi in Commisso farei meno interviste e darei peso alle cose importanti, come lo stadio nuovo"

20 maggio 2020 18:17

Teotino: "Spero si possa riprendere il campionato fra fine maggio e inizio giugno"

05 aprile 2020 20:37

Teotino: "Ipotesi Playoff e playout? Sono contrario. Se il campionato non finirà lo scudetto non va assegnato"

28 marzo 2020 22:17

Teotino: "Vlahovic? Può diventare un attaccante di primo livello. Chiesa? Per me è un esterno"

18 febbraio 2020 12:09

Teotino: "Per me nei cinque club che lotteranno per la salvezza ci sarà anche la Fiorentina"

12 febbraio 2020 19:03

Teotino boccia Iachini: "Non ha lo spessore per allenare una squadra come la Fiorentina.."

24 dicembre 2019 09:33

Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui"

09 dicembre 2019 20:00

Teotino a Radio Sportiva: "Montella si sta meritando la riconferma con i risultati, Pedro…."

03 novembre 2019 15:42

Teotino: “La rosa non è corta. Se Pedro dovesse deludere a gennaio si cercherà un altro attaccante”

23 ottobre 2019 17:49

Teotino: "Se Pedro si confermerà in Serie A la Fiorentina può ambire all'Europa"

17 ottobre 2019 19:21

Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori"

30 settembre 2019 19:22

Teotino: "La speranza per Nainggolan c'è. Chiesa aveva l'accordo con la Juve e vuole forzare la cessione"

01 agosto 2019 12:59

Teotino: "Fiorentina valorizza il settore giovanile solo in parte. Chiesa dovrebbe essere già in Azzurro"

17 novembre 2017 18:44

Teotino: "Della Valle diversi da come erano all'inizio. I tifosi si sentono abbandonati, serve riavvicinarsi"

05 luglio 2017 23:36

Teotino: "Se i Della Valle avessero potuto costruire prima lo stadio avremmo una Fiorentina diversa, ormai è troppo tardi..."

28 giugno 2017 23:42

Teotino: "Reazione di pancia dei Della Valle, hanno fatto molto per la Fiorentina. I tifosi dimenticano in fretta..."

26 giugno 2017 23:59

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