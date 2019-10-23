Teotino: “La rosa non è corta. Se Pedro dovesse deludere a gennaio si cercherà un altro attaccante”
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal giornalista Gianfranco Teotino: “Non penso che la rosa dei Viola sia corta. Montella sta usando sempre gli stessi perché vuole certezze, ma ci sono ris...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 17:49
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal giornalista Gianfranco Teotino: “Non penso che la rosa dei Viola sia corta. Montella sta usando sempre gli stessi perché vuole certezze, ma ci sono riserve di qualità con le quali può variare il modulo. L’unica cosa è che bisogna vedere se Pedro può essere il centravanti decisivo che serve. Se l’attaccante brasiliano deludesse le aspettative probabilmente a gennaio la Fiorentina cercherà un centravanti”.