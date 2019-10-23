Teotino: “La rosa non è corta. Se Pedro dovesse deludere a gennaio si cercherà un altro attaccante”

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal giornalista Gianfranco Teotino: “Non penso che la rosa dei Viola sia corta. Montella sta usando sempre gli stessi perché vuole certezze, ma ci sono ris...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2019 17:49

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