Labaro Viola

Notizie Pedro Fiorentina

Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E' pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”

16 giugno 2025 23:43

Pedro carica la Lazio: "Daremo il massimo, giocare in Europa il prossimo anno dipende solo da noi"

24 maggio 2025 14:45

Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”

22 maggio 2025 16:48

Marelli boccia Rapuano: "Manca l'espulsione a Pedro. Kean su Rovella non è da rosso, colpo fortuito"

26 gennaio 2025 23:47

Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”

11 gennaio 2025 10:07

Pedro minacciato ed insultato dai tifosi giallorossi per aver mandato una frecciata alla Roma

24 novembre 2024 11:45

Pedro provoca la Roma: "Grazie per avermi venduto alla Lazio, prima squadra della Capitale". Romanisti furiosi

17 novembre 2024 18:19

Il mistero di Pedro: alla Fiorentina zero gol in 6 partite, in Brasile 123 gol in 244 partite. Oggi fa 27 anni

20 giugno 2024 12:55

Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo

03 maggio 2024 17:38

Disavventura per Pedro in Brasile: si rifiuta di entrare e il preparatore atletico del Flamengo lo aggredisce

30 luglio 2023 16:20

Da meteora alla Fiorentina a colpo in Premier? Il Tottenham vuole riportare Pedro in Europa

20 luglio 2023 16:20

Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier

14 aprile 2023 14:21

Pedro è il miglior giocatore del Sud America del 2022. Superati Julian Alvarez e de Arrascaeta

15 marzo 2023 16:45

Pedro, l'ex calciatore della Fiorentina reduce dal Mondiale con il Brasile è in vacanza a Firenze

23 dicembre 2022 16:23

Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze

21 dicembre 2022 15:14

Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"

02 dicembre 2022 22:03

Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile

16 novembre 2022 22:20

CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti"

14 novembre 2022 13:06

In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri

11 novembre 2022 18:49

La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società

08 novembre 2022 23:53

Pedro che rivincita, relegato dalla Fiorentina in primavera, va al mondiale che Cabral guarderà in TV

08 novembre 2022 12:21

Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"

08 novembre 2022 00:01

Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol

07 novembre 2022 19:06

Pedro vince la Copa Libertadores e viene eletto come miglior giocatore del torneo. Rimpianto Fiorentina?

30 ottobre 2022 00:37

L'accusa: "Pedro è l'errore più grande della Fiorentina. 70 milioni in fumo, andava aspettato"

28 settembre 2022 14:11

Dopo il flop alla Fiorentina, nuova chance per Pedro in Serie A? Nome caldo per il Monza

06 luglio 2022 14:59

Dal Brasile, la Fiorentina deve ancora finire di pagare Pedro preso nel 2019 dalla Fluiminense

04 maggio 2022 13:18

Brovarone: "Pedro andava aspettato, ora costa 25 milioni. Vorrei rivedere Kouame in viola, con Italiano"

11 marzo 2022 14:04

Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina

10 marzo 2022 16:52

Un lampo di Pedro regala i tre punti alla Lazio: la Fiorentina doveva approfittare del brutto momento

28 ottobre 2021 10:40

Callejon è un giocatore finito. Basta scommettere sulla pelle dei tifosi

27 ottobre 2021 23:42

Ex viola, l'attaccante brasiliano Pedro del Flamengo è positivo al Covid-19

13 giugno 2021 18:19

Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni

18 dicembre 2020 13:50

Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position

15 dicembre 2020 15:34

Ag. Pedro: "Al Flamengo è tornato al suo massimo livello. Alla Fiorentina non ha avuto spazio"

10 dicembre 2020 22:32

Pedro: "Continuerò a realizzare il mio sogno. Sono felice di restare qui"

09 dicembre 2020 21:46

La Fiorentina conferma, Pedro è stato riscattato dal Flamengo. Il comunicato

09 dicembre 2020 18:48

Dal Brasile annunciano, Pedro riscattato dal Flamengo. Inviati i documenti

09 dicembre 2020 15:58

La Nazione, entro domani il Flamengo deve riscattare Pedro, in caso contrario sarà ceduto dalla Fiorentina

09 dicembre 2020 14:23

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

CorSport, Pedro, il Flamengo può riscattarlo entro il 30 dicembre. Può tornare a Firenze...

06 dicembre 2020 10:08

Cosa succede se il Flamengo non comunica il riscatto di Pedro?

05 dicembre 2020 19:49

Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"

02 dicembre 2020 22:33

Flamengo sul baratro economico, non ha soldi per riscatto. Pedro può tornare alla Fiorentina

02 dicembre 2020 18:29

Vice presidente Flamengo Braz: "troveremo la maniera per esercitare il diritto di riscatto su Pedro"

24 novembre 2020 15:53

Simplicio: "Pedro è devastante, in area è il numero uno. Spero torni alla Fiorentina"

21 novembre 2020 16:31

Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."

19 novembre 2020 12:01

Commisso: "Juric non meglio di Iachini. Sarri? Non posso negare incontri. Pedro non torna"

18 novembre 2020 12:58

Nazione, Piatek, assalto della Fiorentina grazie ai soldi della cessione di Pedro. Le ultime

18 novembre 2020 10:27

Dal Brasile, il Real Madrid ha comunicato alla Fiorentina di voler offrire 30 milioni per Pedro. I dettagli

17 novembre 2020 20:47

Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"

17 novembre 2020 15:02

Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime

16 novembre 2020 20:09

De Santis: "Il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Difficilmente accetterà i viola"

16 novembre 2020 18:13

Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

16 novembre 2020 13:47

Tegola per l'attaccante Pedro. Salta la sfida del Brasile contro l'Uruguay

15 novembre 2020 14:57

Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?

15 novembre 2020 09:48

Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate

14 novembre 2020 17:17

Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto

14 novembre 2020 09:55

La Fiorentina non ha recompra per Pedro. Torna a Firenze solo senza riscatto

13 novembre 2020 23:24

Dal Brasile: Accordo raggiunto fra Pedro e Flamengo. Per il brasiliano pronto un contratto di 5 anni

13 novembre 2020 21:50

Pin: "La viola potrebbe chiedere Tonali al Milan. Prenderei Milik..."

13 novembre 2020 21:44

Durante: "La Fiorentina doveva aspettare Pedro, è tornato quello di un tempo, andrebbe ripreso subito"

13 novembre 2020 18:46

Dovellini: "La Fiorentina vuole 14 milioni subito per Pedro. Riscatto Cutrone? Difficile. Occhio a Milik"

13 novembre 2020 14:58

Tuttosport, Pedro, il Flamengo difficilmente lo riscatterà: nuova chance alla Fiorentina? La situazione...

13 novembre 2020 09:15

Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"

12 novembre 2020 20:03

Marca, Pedro si prende la nove della nazionale brasiliana. Fiorentina che errore, solo 59' per lui

11 novembre 2020 12:59

Nazione, Pedro, il Flamengo chiede alla Fiorentina la dilazione di pagamento: non hanno disponibilità

09 novembre 2020 10:22

Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo ma con un pagamento a rate. La Fiorentina invece...

08 novembre 2020 15:23

Pedro è stato convocato in Nazionale brasiliana al posto di Neymar

06 novembre 2020 17:37

Al 70' la Roma trova il raddoppio grazie a Pedro. Notte fonda per la Fiorentina...

01 novembre 2020 19:29

Roma-Fiorentina è anche Pedro Vs Callejon: il giocatore viola farà coppia con Ribery dietro Kouamé?

01 novembre 2020 09:07

L'ex viola Pedro si sta conquistando tutti in Brasile. E i giornalisti: "E' più forte di Lewandoswki"

27 ottobre 2020 14:00

"La Fiorentina si è lasciata scappare un vero top player come Pedro. Anche ieri è stato super"

14 ottobre 2020 17:14

Pedro incanta il Brasile e fa volare il Flamengo: altra doppietta messa a segno nella notte

14 ottobre 2020 11:52

Dal Brasile, Pedro segna a raffica, la Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo. Il Flamengo vuole ancora un prestito

11 ottobre 2020 23:06

Pedro splende nella notte del Maracanã. Il Flamengo vuole il prolungamento del prestito

09 ottobre 2020 22:19

Nazione, Pedro continua a segnare in Brasile ma la Fiorentina non lo riprenderà. Le ultime

09 ottobre 2020 11:14

Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione

02 luglio 2020 17:52

Pedro: "Qui al Flamengo mi sono adattato facilmente, tutti sono pronti ad aiutarti"

13 giugno 2020 18:20

Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"

12 giugno 2020 16:19

Dal Brasile, Fiorentina-Flamengo, trovato l'accordo per Pedro: il pagamento del riscatto posticipato al 2021

11 giugno 2020 12:49

Dal Brasile, il Flamengo ritarderà la rata d'acquisto di Pedro alla Fiorentina. Ecco il motivo

09 giugno 2020 22:13

Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"

30 aprile 2020 18:35

Nazione, Simeone tesoretto d'oro per la Fiorentina: ecco il focus sugli altri in prestito

26 aprile 2020 11:26

Dunga: "Cara Fiorentina, Pedro è fortissimo. Ci vuole pazienza se no diventerà un rimpianto come Coutinho"

06 aprile 2020 09:19

Pedro, l'ex giocatore della Fiorentina viene escluso dal Brasile che prepara le olimpiadi 2020

07 marzo 2020 15:02

Ds Flamengo: "Pedro? La Fiorentina non detiene nessun controriscatto"

04 marzo 2020 12:34

Terzo gol in quattro partite, Pedro segna ancora con la maglia del Flamengo. Rete in finale

20 febbraio 2020 15:42

Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"

16 febbraio 2020 20:57

Voci dal Brasile: Pedro fa causa al Fluminense, chiede circa 2 milioni di dollari

14 febbraio 2020 17:38

Pedro show in Brasile, il ds del Flamengo: "Non so perché in Italia non ha dimostrato il potenziale"

12 febbraio 2020 12:01

Prestiti, Pedro incanta il Brasile, ancora in gol. Amrabat il migliore contro la Juve. Boateng...

10 febbraio 2020 11:27

Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"

09 febbraio 2020 15:35

Pedro entra e segna con la maglia del Flamengo. Ma era davvero un fallimento tecnico?

09 febbraio 2020 10:11

Pedro, gol ed assist nel giorno del suo debutto con il Flamengo nella sfida contro il Resende

04 febbraio 2020 11:57

I dettagli della cessione di Pedro, prestito fino a dicembre 2020, recompra Fiorentina. Le cifre

23 gennaio 2020 19:31

Ufficiale, Pedro lascia la Fiorentina, è un nuovo attaccante del Flamengo. Il comunicato del club viola

23 gennaio 2020 15:37

UOL Esporte, Pedro ha firmato con il Flamengo. Prestito (1 mln) con riscatto a 10. Attesa l'ufficialità

22 gennaio 2020 19:51

Graziani: "Castrovilli mi ricorda Marchisio, Sottil deve ancora dimostrare. Pedro? Fate un monumento a Pradè"

22 gennaio 2020 16:08

CorSport, si attende la firma di Pedro con il Flamengo. Sarà plusvalenza per la Fiorentina

20 gennaio 2020 12:52

Archivio

Esplora l'archivio di Pedro

Sett. 25 Sett. 21 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 25 Sett. 18
Sett. 30 Sett. 29 Sett. 15 Sett. 11
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 27 Sett. 18 Sett. 10
Sett. 43 Sett. 23
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32