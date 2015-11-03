Notizie Pedro Fiorentina

Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E' pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”
16 giugno 2025 23:43
Pedro carica la Lazio: "Daremo il massimo, giocare in Europa il prossimo anno dipende solo da noi"
24 maggio 2025 14:45
Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”
22 maggio 2025 16:48
Marelli boccia Rapuano: "Manca l'espulsione a Pedro. Kean su Rovella non è da rosso, colpo fortuito"
26 gennaio 2025 23:47
Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”
11 gennaio 2025 10:07
Pedro minacciato ed insultato dai tifosi giallorossi per aver mandato una frecciata alla Roma
24 novembre 2024 11:45
Pedro provoca la Roma: "Grazie per avermi venduto alla Lazio, prima squadra della Capitale". Romanisti furiosi
17 novembre 2024 18:19
Il mistero di Pedro: alla Fiorentina zero gol in 6 partite, in Brasile 123 gol in 244 partite. Oggi fa 27 anni
20 giugno 2024 12:55
Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo
03 maggio 2024 17:38
Disavventura per Pedro in Brasile: si rifiuta di entrare e il preparatore atletico del Flamengo lo aggredisce
30 luglio 2023 16:20
Da meteora alla Fiorentina a colpo in Premier? Il Tottenham vuole riportare Pedro in Europa
20 luglio 2023 16:20
Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier
14 aprile 2023 14:21
Pedro è il miglior giocatore del Sud America del 2022. Superati Julian Alvarez e de Arrascaeta
15 marzo 2023 16:45
Pedro, l'ex calciatore della Fiorentina reduce dal Mondiale con il Brasile è in vacanza a Firenze
23 dicembre 2022 16:23
Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze
21 dicembre 2022 15:14
Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"
02 dicembre 2022 22:03
Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile
16 novembre 2022 22:20
CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti"
14 novembre 2022 13:06
In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri
11 novembre 2022 18:49
La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società
08 novembre 2022 23:53
Pedro che rivincita, relegato dalla Fiorentina in primavera, va al mondiale che Cabral guarderà in TV
08 novembre 2022 12:21
Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"
08 novembre 2022 00:01
Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol
07 novembre 2022 19:06
Pedro vince la Copa Libertadores e viene eletto come miglior giocatore del torneo. Rimpianto Fiorentina?
30 ottobre 2022 00:37
L'accusa: "Pedro è l'errore più grande della Fiorentina. 70 milioni in fumo, andava aspettato"
28 settembre 2022 14:11
Dopo il flop alla Fiorentina, nuova chance per Pedro in Serie A? Nome caldo per il Monza
06 luglio 2022 14:59
Dal Brasile, la Fiorentina deve ancora finire di pagare Pedro preso nel 2019 dalla Fluiminense
04 maggio 2022 13:18
Brovarone: "Pedro andava aspettato, ora costa 25 milioni. Vorrei rivedere Kouame in viola, con Italiano"
11 marzo 2022 14:04
Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina
10 marzo 2022 16:52
Un lampo di Pedro regala i tre punti alla Lazio: la Fiorentina doveva approfittare del brutto momento
28 ottobre 2021 10:40
Callejon è un giocatore finito. Basta scommettere sulla pelle dei tifosi
27 ottobre 2021 23:42
Ex viola, l'attaccante brasiliano Pedro del Flamengo è positivo al Covid-19
13 giugno 2021 18:19
Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni
18 dicembre 2020 13:50
Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position
15 dicembre 2020 15:34
Ag. Pedro: "Al Flamengo è tornato al suo massimo livello. Alla Fiorentina non ha avuto spazio"
10 dicembre 2020 22:32
Pedro: "Continuerò a realizzare il mio sogno. Sono felice di restare qui"
09 dicembre 2020 21:46
La Fiorentina conferma, Pedro è stato riscattato dal Flamengo. Il comunicato
09 dicembre 2020 18:48
Dal Brasile annunciano, Pedro riscattato dal Flamengo. Inviati i documenti
09 dicembre 2020 15:58
La Nazione, entro domani il Flamengo deve riscattare Pedro, in caso contrario sarà ceduto dalla Fiorentina
09 dicembre 2020 14:23
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
CorSport, Pedro, il Flamengo può riscattarlo entro il 30 dicembre. Può tornare a Firenze...
06 dicembre 2020 10:08
Cosa succede se il Flamengo non comunica il riscatto di Pedro?
05 dicembre 2020 19:49
Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"
02 dicembre 2020 22:33
Flamengo sul baratro economico, non ha soldi per riscatto. Pedro può tornare alla Fiorentina
02 dicembre 2020 18:29
Vice presidente Flamengo Braz: "troveremo la maniera per esercitare il diritto di riscatto su Pedro"
24 novembre 2020 15:53
Simplicio: "Pedro è devastante, in area è il numero uno. Spero torni alla Fiorentina"
21 novembre 2020 16:31
Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."
19 novembre 2020 12:01
Commisso: "Juric non meglio di Iachini. Sarri? Non posso negare incontri. Pedro non torna"
18 novembre 2020 12:58
Nazione, Piatek, assalto della Fiorentina grazie ai soldi della cessione di Pedro. Le ultime
18 novembre 2020 10:27
Dal Brasile, il Real Madrid ha comunicato alla Fiorentina di voler offrire 30 milioni per Pedro. I dettagli
17 novembre 2020 20:47
Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"
17 novembre 2020 15:02
Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime
16 novembre 2020 20:09
De Santis: "Il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Difficilmente accetterà i viola"
16 novembre 2020 18:13
Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"
16 novembre 2020 13:47
Tegola per l'attaccante Pedro. Salta la sfida del Brasile contro l'Uruguay
15 novembre 2020 14:57
Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?
15 novembre 2020 09:48
Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate
14 novembre 2020 17:17
Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto
14 novembre 2020 09:55
La Fiorentina non ha recompra per Pedro. Torna a Firenze solo senza riscatto
13 novembre 2020 23:24
Dal Brasile: Accordo raggiunto fra Pedro e Flamengo. Per il brasiliano pronto un contratto di 5 anni
13 novembre 2020 21:50
Pin: "La viola potrebbe chiedere Tonali al Milan. Prenderei Milik..."
13 novembre 2020 21:44
Durante: "La Fiorentina doveva aspettare Pedro, è tornato quello di un tempo, andrebbe ripreso subito"
13 novembre 2020 18:46
Dovellini: "La Fiorentina vuole 14 milioni subito per Pedro. Riscatto Cutrone? Difficile. Occhio a Milik"
13 novembre 2020 14:58
Tuttosport, Pedro, il Flamengo difficilmente lo riscatterà: nuova chance alla Fiorentina? La situazione...
13 novembre 2020 09:15
Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"
12 novembre 2020 20:03
Marca, Pedro si prende la nove della nazionale brasiliana. Fiorentina che errore, solo 59' per lui
11 novembre 2020 12:59
Nazione, Pedro, il Flamengo chiede alla Fiorentina la dilazione di pagamento: non hanno disponibilità
09 novembre 2020 10:22
Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo ma con un pagamento a rate. La Fiorentina invece...
08 novembre 2020 15:23
Pedro è stato convocato in Nazionale brasiliana al posto di Neymar
06 novembre 2020 17:37
Al 70' la Roma trova il raddoppio grazie a Pedro. Notte fonda per la Fiorentina...
01 novembre 2020 19:29
Roma-Fiorentina è anche Pedro Vs Callejon: il giocatore viola farà coppia con Ribery dietro Kouamé?
01 novembre 2020 09:07
L'ex viola Pedro si sta conquistando tutti in Brasile. E i giornalisti: "E' più forte di Lewandoswki"
27 ottobre 2020 14:00
"La Fiorentina si è lasciata scappare un vero top player come Pedro. Anche ieri è stato super"
14 ottobre 2020 17:14
Pedro incanta il Brasile e fa volare il Flamengo: altra doppietta messa a segno nella notte
14 ottobre 2020 11:52
Dal Brasile, Pedro segna a raffica, la Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo. Il Flamengo vuole ancora un prestito
11 ottobre 2020 23:06
Pedro splende nella notte del Maracanã. Il Flamengo vuole il prolungamento del prestito
09 ottobre 2020 22:19
Nazione, Pedro continua a segnare in Brasile ma la Fiorentina non lo riprenderà. Le ultime
09 ottobre 2020 11:14
Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione
02 luglio 2020 17:52
Pedro: "Qui al Flamengo mi sono adattato facilmente, tutti sono pronti ad aiutarti"
13 giugno 2020 18:20
Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"
12 giugno 2020 16:19
Dal Brasile, Fiorentina-Flamengo, trovato l'accordo per Pedro: il pagamento del riscatto posticipato al 2021
11 giugno 2020 12:49
Dal Brasile, il Flamengo ritarderà la rata d'acquisto di Pedro alla Fiorentina. Ecco il motivo
09 giugno 2020 22:13
Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"
30 aprile 2020 18:35
Nazione, Simeone tesoretto d'oro per la Fiorentina: ecco il focus sugli altri in prestito
26 aprile 2020 11:26
Dunga: "Cara Fiorentina, Pedro è fortissimo. Ci vuole pazienza se no diventerà un rimpianto come Coutinho"
06 aprile 2020 09:19
Pedro, l'ex giocatore della Fiorentina viene escluso dal Brasile che prepara le olimpiadi 2020
07 marzo 2020 15:02
Ds Flamengo: "Pedro? La Fiorentina non detiene nessun controriscatto"
04 marzo 2020 12:34
Terzo gol in quattro partite, Pedro segna ancora con la maglia del Flamengo. Rete in finale
20 febbraio 2020 15:42
Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"
16 febbraio 2020 20:57
Voci dal Brasile: Pedro fa causa al Fluminense, chiede circa 2 milioni di dollari
14 febbraio 2020 17:38
Pedro show in Brasile, il ds del Flamengo: "Non so perché in Italia non ha dimostrato il potenziale"
12 febbraio 2020 12:01
Prestiti, Pedro incanta il Brasile, ancora in gol. Amrabat il migliore contro la Juve. Boateng...
10 febbraio 2020 11:27
Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"
09 febbraio 2020 15:35
Pedro entra e segna con la maglia del Flamengo. Ma era davvero un fallimento tecnico?
09 febbraio 2020 10:11
Pedro, gol ed assist nel giorno del suo debutto con il Flamengo nella sfida contro il Resende
04 febbraio 2020 11:57
I dettagli della cessione di Pedro, prestito fino a dicembre 2020, recompra Fiorentina. Le cifre
23 gennaio 2020 19:31
Ufficiale, Pedro lascia la Fiorentina, è un nuovo attaccante del Flamengo. Il comunicato del club viola
23 gennaio 2020 15:37
UOL Esporte, Pedro ha firmato con il Flamengo. Prestito (1 mln) con riscatto a 10. Attesa l'ufficialità
22 gennaio 2020 19:51
Graziani: "Castrovilli mi ricorda Marchisio, Sottil deve ancora dimostrare. Pedro? Fate un monumento a Pradè"
22 gennaio 2020 16:08
CorSport, si attende la firma di Pedro con il Flamengo. Sarà plusvalenza per la Fiorentina
20 gennaio 2020 12:52
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