Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”

L'importante è chiarire subito la questione Carnevale. Nel caso c'è sempre Viareggio, che non sarà Rio ma...

Benedetto Ferrara ha ripercorso nelle pagine de La Nazione la storia di alcuni brasiliani a Firenze: “Luiz Henrique piace tanto. Alla Fiorentina, a Dodò, che continua a spedirgli messaggi social pieni di stima e affetto (il mercato si fa anche così), a buona parte dei tifosi, che sognano un funambolo del gol magari un po' sopra le righe. Il Brasile vale sempre una scommessa. Basta ripensare a Edmundo.

L'importante è chiarire subito la questione Carnevale. Nel caso c'è sempre Viareggio, che non sarà Rio ma con un po' di fantasia ci somiglia un po'. Gli ottimisti ripensano a O'Animal, i pessimisti a Pedro, affare di pochi anni fa dimenticato in fretta. A volte il colpo di mercato è l'attesa stessa del colpo di mercato. Ma qualcosa accadrà. A questo giro impossibile fallire”.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-la-fiorentina-e-tornata-alla-carica-per-frendrup-ma-il-genoa-gli-ha-chiuso-la-porta-in-faccia/284254/