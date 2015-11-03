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Notizie Edmundo Fiorentina

Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"

15 settembre 2025 12:01

Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”

11 gennaio 2025 10:07

Edmundo: "Mai più sentito Batistuta in questi anni". La Fiorentina lo invita al Viola Park, lui dice no

09 settembre 2024 09:39

Edmundo: “Fuga in Brasile? Tornassi indietro aiuterei la Fiorentina a vincere lo scudetto ma ere un periodo particolare”

04 settembre 2024 09:08

Edmundo: "Commisso ha i soldi ma non spende come Cecchi Gori. Sbagliai ad andare al Carnevale"

31 agosto 2024 20:58

Edmundo oggi a Firenze tra piacere e mercato. Vitor interessa anche alla Fiorentina? Servono 10 milioni

29 agosto 2024 08:54

L'intermediario italiano di Rayan Vitor conferma: "Fiorentina ci pensa, garantisce Edmundo"

24 agosto 2024 23:07

Edmundo torna a Firenze: visita al Viola Park, poi al Franchi. In ballo però c'è anche il mercato

24 agosto 2024 08:17

TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo

23 agosto 2024 22:11

Edmundo: “Fiorentina da Champions, Napoli campione. Arthur? Il problema è sempre stato mentale”

08 ottobre 2023 09:18

La verità di Cecchi Gori su Edmundo: "Nel contratto c'era scritto che doveva andare ad un processo"

16 aprile 2022 11:08

Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”

01 aprile 2022 09:54

Toldo: "Non abbiamo vinto lo scudetto per l'infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo"

09 dicembre 2021 18:13

Flachi: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina. Io ho fatto tanti errori. Vi racconto quando Rui Costa..."

13 maggio 2021 22:22

Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."

10 gennaio 2021 09:57

Batistuta contro Cecchi Gori: "Far andare Edmundo al carnevale è stato un tradimento della società"

29 settembre 2020 15:22

Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"

17 maggio 2020 22:44

Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"

18 aprile 2020 18:55

Cois: "Fallimento? Fu una tragedia annunciata. Con Bati-Edmundo sarebbe stato scudetto.."

15 aprile 2020 13:24

Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."

03 aprile 2020 00:53

Edmundo: "La Fiorentina e Firenze sono sempre nel mio cuore, peccato non aver soddisfatto le aspettative"

03 aprile 2020 00:07

Olivera: "La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella. Edmundo? Colpisce tutti il potere del carnevale..."

24 marzo 2020 19:59

Edmundo a cuore aperto: "Fiorentini, vi chiedo perdono. Oggi non rifarei quel viaggio in Brasile..."

14 marzo 2020 16:37

Batistuta: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero il permesso a Edmundo..."

24 ottobre 2019 08:47

Edmundo incorona Pedro: "È un goleador, se la squadra saprà creare occasioni da gol, segnerà"

05 settembre 2019 16:46

(VIDEO): Empoli-Fiorentina nel segno di Edmundo. Che giocate quel giorno ad Empoli...

05 maggio 2019 13:35

Dati: "Rui Costa pensava a tutti, mi regalò un viaggio a Parigi. Edmundo rinunciò ad 1mld pur di andare al carnevale. Batistuta..."

01 aprile 2019 23:14

Chiesa: "Che gol hai fatto?" Muriel gol come Edmundo e Baggio. Ci pensa lo stadio...

21 gennaio 2019 11:58

Galli:" Il gesto di Simeone sta a significare quanto tenga alla causa viola. Ricordo situazioni in passato.."

17 dicembre 2018 20:59

STUPIDO AMARLO, STUPIDO ODIARLO… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

14 dicembre 2017 19:25

Bigica: "Edmundo era il più bizzarro della mia Fiorentina. Cecchi Gori amava stare vicino alla squadra, la Primavera...''

10 novembre 2017 18:55

Bigica: "Edmundo? Uno dei migliori, ma aveva un solo neurone. E quella cena da Pinchiorri..."

09 settembre 2017 11:10

Nostalgia Edmundo: "Mi manca Firenze, sempre grazie di tutto alla Fiorentina"

23 luglio 2017 12:43

Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo?

27 aprile 2017 11:20

Edmundo salvo per miracolo dal disastro: "Fox Sport mi aveva scelto per quella gara, al posto mio ha perso la vita un collega"

29 novembre 2016 20:52

Edmundo: "Sono tifoso della Fiorentina, squadra, città e tifo fantastici. Ero invitato per la festa dei 90 anni ma poi..."

19 ottobre 2016 00:51

Edmundo: "Stupido andare alla Fiorentina, pensai solo ai soldi"

18 luglio 2016 15:47

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