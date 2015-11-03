Notizie Edmundo Fiorentina

Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"
15 settembre 2025 12:01
Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”
11 gennaio 2025 10:07
Edmundo: "Mai più sentito Batistuta in questi anni". La Fiorentina lo invita al Viola Park, lui dice no
09 settembre 2024 09:39
Edmundo: “Fuga in Brasile? Tornassi indietro aiuterei la Fiorentina a vincere lo scudetto ma ere un periodo particolare”
04 settembre 2024 09:08
Edmundo: "Commisso ha i soldi ma non spende come Cecchi Gori. Sbagliai ad andare al Carnevale"
31 agosto 2024 20:58
Edmundo oggi a Firenze tra piacere e mercato. Vitor interessa anche alla Fiorentina? Servono 10 milioni
29 agosto 2024 08:54
L'intermediario italiano di Rayan Vitor conferma: "Fiorentina ci pensa, garantisce Edmundo"
24 agosto 2024 23:07
Edmundo torna a Firenze: visita al Viola Park, poi al Franchi. In ballo però c'è anche il mercato
24 agosto 2024 08:17
TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo
23 agosto 2024 22:11
Edmundo: “Fiorentina da Champions, Napoli campione. Arthur? Il problema è sempre stato mentale”
08 ottobre 2023 09:18
La verità di Cecchi Gori su Edmundo: "Nel contratto c'era scritto che doveva andare ad un processo"
16 aprile 2022 11:08
Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”
01 aprile 2022 09:54
Toldo: "Non abbiamo vinto lo scudetto per l'infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo"
09 dicembre 2021 18:13
Flachi: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina. Io ho fatto tanti errori. Vi racconto quando Rui Costa..."
13 maggio 2021 22:22
Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."
10 gennaio 2021 09:57
Batistuta contro Cecchi Gori: "Far andare Edmundo al carnevale è stato un tradimento della società"
29 settembre 2020 15:22
Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"
17 maggio 2020 22:44
Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"
18 aprile 2020 18:55
Cois: "Fallimento? Fu una tragedia annunciata. Con Bati-Edmundo sarebbe stato scudetto.."
15 aprile 2020 13:24
Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."
03 aprile 2020 00:53
Edmundo: "La Fiorentina e Firenze sono sempre nel mio cuore, peccato non aver soddisfatto le aspettative"
03 aprile 2020 00:07
Olivera: "La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella. Edmundo? Colpisce tutti il potere del carnevale..."
24 marzo 2020 19:59
Edmundo a cuore aperto: "Fiorentini, vi chiedo perdono. Oggi non rifarei quel viaggio in Brasile..."
14 marzo 2020 16:37
Batistuta: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero il permesso a Edmundo..."
24 ottobre 2019 08:47
Edmundo incorona Pedro: "È un goleador, se la squadra saprà creare occasioni da gol, segnerà"
05 settembre 2019 16:46
(VIDEO): Empoli-Fiorentina nel segno di Edmundo. Che giocate quel giorno ad Empoli...
05 maggio 2019 13:35
Dati: "Rui Costa pensava a tutti, mi regalò un viaggio a Parigi. Edmundo rinunciò ad 1mld pur di andare al carnevale. Batistuta..."
01 aprile 2019 23:14
Chiesa: "Che gol hai fatto?" Muriel gol come Edmundo e Baggio. Ci pensa lo stadio...
21 gennaio 2019 11:58
Galli:" Il gesto di Simeone sta a significare quanto tenga alla causa viola. Ricordo situazioni in passato.."
17 dicembre 2018 20:59
STUPIDO AMARLO, STUPIDO ODIARLO… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
14 dicembre 2017 19:25
Bigica: "Edmundo era il più bizzarro della mia Fiorentina. Cecchi Gori amava stare vicino alla squadra, la Primavera...''
10 novembre 2017 18:55
Bigica: "Edmundo? Uno dei migliori, ma aveva un solo neurone. E quella cena da Pinchiorri..."
09 settembre 2017 11:10
Nostalgia Edmundo: "Mi manca Firenze, sempre grazie di tutto alla Fiorentina"
23 luglio 2017 12:43
Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo?
27 aprile 2017 11:20
Edmundo salvo per miracolo dal disastro: "Fox Sport mi aveva scelto per quella gara, al posto mio ha perso la vita un collega"
29 novembre 2016 20:52
Edmundo: "Sono tifoso della Fiorentina, squadra, città e tifo fantastici. Ero invitato per la festa dei 90 anni ma poi..."
19 ottobre 2016 00:51
Edmundo: "Stupido andare alla Fiorentina, pensai solo ai soldi"
18 luglio 2016 15:47
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