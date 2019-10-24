Batistuta: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero il permesso a Edmundo..."

Ecco le parole di Gabriel Omar Batistuta al Corriere dello Sport: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero ad Edmundo il permesso per andare in Brasile pe...

Ecco le parole di Gabriel Omar Batistuta al Corriere dello Sport: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero ad Edmundo il permesso per andare in Brasile per il Carnevale si ruppe il rapporto con la dirigenza viola. Sono stato tradito. Cavolo, io avevo dato le mie caviglie alla Fiorentina e nel momento in cui la squadra aveva bisogno di tutti i giocatori, mandarono un mio compagno in vacanza".