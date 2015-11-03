Notizie Dirigenza Fiorentina

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Giorgetti duro: "Pioli è lo scudo della società, non possono esonerarlo. Ci sono tanti segnali preoccupanti"

30 ottobre 2025 00:08

Batistuta: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero il permesso a Edmundo..."

24 ottobre 2019 08:47

NOTA ACF, LA FIORENTINA COMUNICA, ENTRO 48H VERRÀ DECISO IL FUTURO VIOLA

07 aprile 2019 19:20

Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline

20 ottobre 2017 10:50

La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis

14 ottobre 2017 11:16

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