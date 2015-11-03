Notizie Dirigenza Fiorentina

Giorgetti duro: "Pioli è lo scudo della società, non possono esonerarlo. Ci sono tanti segnali preoccupanti"
30 ottobre 2025 00:08
Batistuta: "Non volevo andare via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero il permesso a Edmundo..."
24 ottobre 2019 08:47
NOTA ACF, LA FIORENTINA COMUNICA, ENTRO 48H VERRÀ DECISO IL FUTURO VIOLA
07 aprile 2019 19:20
Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline
20 ottobre 2017 10:50
La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis
14 ottobre 2017 11:16
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