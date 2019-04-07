NOTA ACF, LA FIORENTINA COMUNICA, ENTRO 48H VERRÀ DECISO IL FUTURO VIOLA
A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e indiv...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 19:20
A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l’impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell’ultima parte dell’anno sportivo.
Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione.
Fonte: Violachannel