Notizie Acf Fiorentina

Gautieri critico sui tifosi viola: “La Fiorentina non viene aiutata dal pubblico, ma può ancora uscirne”
01 dicembre 2025 16:38
Kokorin sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart. Poi andrà a Firenze
25 gennaio 2021 17:14
Ieri il centrocampista Pulgar ha fatto 50 presenze con la maglia viola
24 gennaio 2021 18:47
La Fiorentina smentisce Tuttomercatoweb sulle voci del direttore Petrachi
20 gennaio 2021 16:54
Coppa Italia, la Fiorentina giocherà con l'Inter il 13 gennaio
18 dicembre 2020 20:21
24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona
18 dicembre 2020 18:52
Incontro Stampa-Fiorentina, chiarita la frase di Commisso. Il club viola non vuole diffamazione
27 novembre 2020 12:57
Angeloni: "Lo stop alle attività delle giovanili è stata una scelta giusta"
20 novembre 2020 16:23
Lirola: "Sono nato come esterno alto, poi sono diventato terzino"
16 novembre 2020 17:27
Ecco la lista dei convocati da Iachini contro la Sampdoria. Presente Dutu
01 ottobre 2020 20:32
Ecco la lista dei convocati della Fiorentina con l'Inter. Convocato Saponara
25 settembre 2020 18:30
Ufficiale: Sottil è stato ceduto al Cagliari. La formula dell'affare
10 settembre 2020 20:24
ACF, siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento
10 settembre 2020 17:35
ACF, ecco la lista dei giocatori convocati. Presenti anche Saponara e Dabo
20 agosto 2020 16:47
ACF, Milenkovic con 3257 minuti è il giocatore più utilizzato in Serie A
04 agosto 2020 19:38
Pradè: "Faccio i complimenti a Iachini da parte della dirigenza"
19 luglio 2020 23:08
Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"
12 maggio 2020 15:42
Vlahovic: "Sarà dura tornare in forma dopo il coronavirus. Sarò pronto se la serie A ripartirà.."
08 maggio 2020 19:53
Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."
06 maggio 2020 23:11
Cecchi applaude Commisso: "Mediacom fa affari nonostante il coronavirus. Rispetto a Sky, fa la metà degli utili.."
06 maggio 2020 20:47
Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?
06 maggio 2020 20:30
Corvino: "Sono pronto a tornare nel calcio che conta. La Serie A va portata a termine"
05 maggio 2020 14:23
Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli
05 maggio 2020 14:06
Zauri su Chiesa: "Deve esporre pubblicamente le sue volontà. Potrebbe fare il titolare dovunque"
04 maggio 2020 14:19
Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"
04 maggio 2020 10:43
Iachini: "Abbiamo voglia di ripartire. Ingiusto alcune squadre possano allenarsi. Chiesa? Normale arrivino offerte"
02 maggio 2020 16:47
Florenzi: "Se mi chiedono di tornare alla Roma rispondo no". Fiorentina ed Atalanta sul laterale azzurro
02 maggio 2020 14:46
Skysport, 13 e 20 Giugno le date della possibile ripartenza della serie A. La posizione della Coppa Italia
01 maggio 2020 23:09
Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi
01 maggio 2020 22:56
Da Roma, Spinazzola alla Fiorentina e Biraghi in giallorosso. Scambio all'orizzonte?
01 maggio 2020 18:33
Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"
01 maggio 2020 17:55
Esclusiva Gori: "Fiorentina, dammi una chance e non te ne pentirai. Sono viola da sempre, sogno la 9"
30 aprile 2020 19:09
Oggi spegne 62 candeline l'ex portiere viola Giovanni Galli. Auguri dalla redazione di Labaroviola
29 aprile 2020 14:02
Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."
28 aprile 2020 21:33
Esclusiva Cerofolini: "La maglia della Fiorentina sotto l'albero. Merito di Lupatelli il rigore parato a Kean.."
22 aprile 2020 15:18
Esclusiva Ferrarini: "Alla Fiorentina grazie al padre di Bernardeschi. Obiettivo Moena per rimanere viola.."
17 aprile 2020 14:13
Calamai: "Fiorentina arrivata tardi su Tonali. L'azzurro al posto di Pulgar era scelta giusta"
16 aprile 2020 18:14
Sottil si racconta: "Commisso ci tratta come figli. Iachini vigila anche da casa. Quando rivedrò il gruppo.."
16 aprile 2020 18:00
Esclusiva, la Fiorentina ha deciso; sarà ritiro a Moena anche a ottobre. Weiss: "Avanti insieme ai viola"
16 aprile 2020 15:39
Brocchi: "Mister Prandelli mi ha ispirato. A Firenze facemmo una stagione top arrivando quarti"
16 aprile 2020 13:45
Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."
15 aprile 2020 16:50
Dott. Manzuoli: "Il gol di Batistuta a Bergamo il ricordo più felice in viola. Mancini? Tecnico top.."
15 aprile 2020 15:20
Pezzella: "La Fiorentina mi ha fatto sentire a casa. Batistuta? Un onore partecipare alla sua festa.."
15 aprile 2020 14:00
Toldo su Batistuta: "Spostava gli equilibri. Mai vista una forza caratteriale e fisica così.."
14 aprile 2020 14:07
Esclusiva Öhrström: "Le mie giornate fra yoga e libri. Alleno le womens di domani. Firenze casa mia.."
13 aprile 2020 14:33
Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola
10 aprile 2020 14:58
Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."
09 aprile 2020 21:00
Passarella: "Commisso comprerà calciatori forti. Chiesa? Non so se resterà in viola.."
09 aprile 2020 20:29
Nardella: "Le donazioni della Fiorentina dimostrano la vicinanza alla sua gente. Grazie Commisso"
09 aprile 2020 19:39
Veretout: "Firenze fu la scelta giusta. DA13 mi aiutò a capire l'italiano. Dopo la sua morte.."
09 aprile 2020 19:09
eSports, Acf domani di nuovo in campo con Sassuolo, Bologna e Lecce. Diretta YouTube ore 20,30
09 aprile 2020 16:16
Calamai: "Il calcio come una qualunque industria. Riprenderà, non potrà rinunciare ai soldi di Sky.."
09 aprile 2020 15:58
Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."
08 aprile 2020 20:44
Esclusiva Lakti: "La sorpresa di Moena. Commisso gran persona. Tornerò dopo la gavetta.."
08 aprile 2020 13:35
Pioli: "Era sua la prima domanda, se ne va un riferimento. Sarei subito venuto a salutarlo un'ultima volta.."
06 aprile 2020 20:23
Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli
06 aprile 2020 20:06
Montella su Rialti: "Ricordo un uomo con idee indipendenti. Eravamo simili, gli piaceva pungolarmi.."
06 aprile 2020 19:51
Balbo ricorda Firenze: "Giocammo la Champions, eravamo fortissimi. Montella? Gli invidio il sinistro.."
02 aprile 2020 18:38
D'Amico loda i viola: "Amrabat è un colpo da oscar! Necessaria deroga sui contratti.."
02 aprile 2020 15:34
ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola
01 aprile 2020 19:07
Barone sulle Women's: "Voglio portare altre giocatrici dagli Stati Uniti nella Fiorentina.."
01 aprile 2020 16:15
Milenkovic: "Giocare in Italia è il sogno do ogni bambino. Mi sento un uomo fortunato.."
01 aprile 2020 15:32
Perinetti è convinto: "Il desiderio di Chiesa è di restare a giocare nella Fiorentina. La stagione.."
31 marzo 2020 16:45
Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."
31 marzo 2020 16:24
Handanovic: "Ringrazio il mio ex compagno Dalbert. Presto ci rivedremo in campo.."
31 marzo 2020 14:27
Iachini: "Commisso ci trasmette forza e orgoglio. Firenze da l'esempio come ai tempi dell'alluvione.."
30 marzo 2020 17:28
Aquilani: "A Firenze abbiamo grandi ambizioni. Amo Roma, ma qua sono stimatissimo.."
30 marzo 2020 16:36
ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola
25 marzo 2020 20:25
Nardella: "Grazie ACF per la donazione di 250mila euro agli ospedali fiorentini. Abbiamo accolto.."
24 marzo 2020 20:14
Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."
24 marzo 2020 12:14
"570mila euro, Famiglia viola andiamo avanti" Aumenta la raccolta fondi della Fiorentina
24 marzo 2020 01:49
ESports, stasera il secondo showmatch. Acf con Sassuolo e Atalanta. Ore 21 YouTube eSerieA
23 marzo 2020 16:35
Acf, da oggi aperto il canale ufficiale Twitch. Viola presenti online sulla piattaforma streaming
21 marzo 2020 16:35
Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini
20 marzo 2020 14:27
Barone: "La Famiglia Viola segue i protocolli medici. Il dottor Pengue col suo staff.."
15 marzo 2020 16:52
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery
28 febbraio 2020 18:40
Prosegue il recupero di Ribery. L'asso francese oggi in Baviera per rimuovere la vite alla caviglia
07 febbraio 2020 13:36
Ufficiale: il difensore della viola, Maxi Olivera, è un nuovo giocatore del Juarez. La formula...
05 febbraio 2020 22:46
Acf, domani alle 13 la presentazione del calciatore Kevin Agudelo. Il comunicato
05 febbraio 2020 14:37
ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza
31 gennaio 2020 20:31
Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio
31 gennaio 2020 10:08
Sottil: "Voglio dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto e ai tifosi che non ci lasciano mai soli"
22 gennaio 2020 20:18
ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi
19 gennaio 2020 13:47
Ufficiale: Dabo è un nuovo calciatore della Spal con la formula del prestito con diritto di riscatto
13 gennaio 2020 10:55
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Spal allo stadio Franchi. Fuori Pedro
11 gennaio 2020 18:30
ACF: Domani mattina alle 10,30 parla il tecnico Iachini in conferenza stampa pre-Spal
10 gennaio 2020 14:17
Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana
08 gennaio 2020 21:04
ACF, ufficiale: Angeloni e Comotto saranno responsabili del settore giovanile viola
01 gennaio 2020 13:19
Pasqual: "Sarei tornato e basta alla Fiorentina ma avevano altre idee. Non servivo"
28 dicembre 2019 23:09
Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina
26 dicembre 2019 15:51
Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"
05 dicembre 2019 21:54
Ranieri, domani conferenza stampa per il rinnovo del difensore. Presente Pradè. L'orario..
26 novembre 2019 14:18
ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario..
22 novembre 2019 14:40
Chantal Borgonovo, Rignano dedica una via a Stefano. Lei ringrazia: "Onorata la famiglia.."
16 novembre 2019 18:39
Commisso: "Sono contento per Castrovilli. È bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della sua semplicità"
09 novembre 2019 17:11
(FOTO) Ribery fa i suoi auguri social a Chiesa nelle stories scherzando: "Perché sei arrabbiato?"
25 ottobre 2019 15:00
Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero
13 ottobre 2019 13:55
ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert
08 ottobre 2019 12:59
ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali
07 ottobre 2019 20:29
ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi
10 settembre 2019 09:53
Archivio