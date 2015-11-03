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Notizie Acf Fiorentina

Gautieri critico sui tifosi viola: “La Fiorentina non viene aiutata dal pubblico, ma può ancora uscirne”

01 dicembre 2025 16:38

Kokorin sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart. Poi andrà a Firenze

25 gennaio 2021 17:14

Ieri il centrocampista Pulgar ha fatto 50 presenze con la maglia viola

24 gennaio 2021 18:47

La Fiorentina smentisce Tuttomercatoweb sulle voci del direttore Petrachi

20 gennaio 2021 16:54

Coppa Italia, la Fiorentina giocherà con l'Inter il 13 gennaio

18 dicembre 2020 20:21

24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona

18 dicembre 2020 18:52

Incontro Stampa-Fiorentina, chiarita la frase di Commisso. Il club viola non vuole diffamazione

27 novembre 2020 12:57

Angeloni: "Lo stop alle attività delle giovanili è stata una scelta giusta"

20 novembre 2020 16:23

Lirola: "Sono nato come esterno alto, poi sono diventato terzino"

16 novembre 2020 17:27

Ecco la lista dei convocati da Iachini contro la Sampdoria. Presente Dutu

01 ottobre 2020 20:32

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina con l'Inter. Convocato Saponara

25 settembre 2020 18:30

Ufficiale: Sottil è stato ceduto al Cagliari. La formula dell'affare

10 settembre 2020 20:24

ACF, siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento

10 settembre 2020 17:35

ACF, ecco la lista dei giocatori convocati. Presenti anche Saponara e Dabo

20 agosto 2020 16:47

ACF, Milenkovic con 3257 minuti è il giocatore più utilizzato in Serie A

04 agosto 2020 19:38

Pradè: "Faccio i complimenti a Iachini da parte della dirigenza"

19 luglio 2020 23:08

Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"

12 maggio 2020 15:42

Vlahovic: "Sarà dura tornare in forma dopo il coronavirus. Sarò pronto se la serie A ripartirà.."

08 maggio 2020 19:53

Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."

06 maggio 2020 23:11

Cecchi applaude Commisso: "Mediacom fa affari nonostante il coronavirus. Rispetto a Sky, fa la metà degli utili.."

06 maggio 2020 20:47

Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?

06 maggio 2020 20:30

Corvino: "Sono pronto a tornare nel calcio che conta. La Serie A va portata a termine"

05 maggio 2020 14:23

Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli

05 maggio 2020 14:06

Zauri su Chiesa: "Deve esporre pubblicamente le sue volontà. Potrebbe fare il titolare dovunque"

04 maggio 2020 14:19

Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"

04 maggio 2020 10:43

Iachini: "Abbiamo voglia di ripartire. Ingiusto alcune squadre possano allenarsi. Chiesa? Normale arrivino offerte"

02 maggio 2020 16:47

Florenzi: "Se mi chiedono di tornare alla Roma rispondo no". Fiorentina ed Atalanta sul laterale azzurro

02 maggio 2020 14:46

Skysport, 13 e 20 Giugno le date della possibile ripartenza della serie A. La posizione della Coppa Italia

01 maggio 2020 23:09

Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi

01 maggio 2020 22:56

Da Roma, Spinazzola alla Fiorentina e Biraghi in giallorosso. Scambio all'orizzonte?

01 maggio 2020 18:33

Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"

01 maggio 2020 17:55

Esclusiva Gori: "Fiorentina, dammi una chance e non te ne pentirai. Sono viola da sempre, sogno la 9"

30 aprile 2020 19:09

Oggi spegne 62 candeline l'ex portiere viola Giovanni Galli. Auguri dalla redazione di Labaroviola

29 aprile 2020 14:02

Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."

28 aprile 2020 21:33

Esclusiva Cerofolini: "La maglia della Fiorentina sotto l'albero. Merito di Lupatelli il rigore parato a Kean.."

22 aprile 2020 15:18

Esclusiva Ferrarini: "Alla Fiorentina grazie al padre di Bernardeschi. Obiettivo Moena per rimanere viola.."

17 aprile 2020 14:13

Calamai: "Fiorentina arrivata tardi su Tonali. L'azzurro al posto di Pulgar era scelta giusta"

16 aprile 2020 18:14

Sottil si racconta: "Commisso ci tratta come figli. Iachini vigila anche da casa. Quando rivedrò il gruppo.."

16 aprile 2020 18:00

Esclusiva, la Fiorentina ha deciso; sarà ritiro a Moena anche a ottobre. Weiss: "Avanti insieme ai viola"

16 aprile 2020 15:39

Brocchi: "Mister Prandelli mi ha ispirato. A Firenze facemmo una stagione top arrivando quarti"

16 aprile 2020 13:45

Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."

15 aprile 2020 16:50

Dott. Manzuoli: "Il gol di Batistuta a Bergamo il ricordo più felice in viola. Mancini? Tecnico top.."

15 aprile 2020 15:20

Pezzella: "La Fiorentina mi ha fatto sentire a casa. Batistuta? Un onore partecipare alla sua festa.."

15 aprile 2020 14:00

Toldo su Batistuta: "Spostava gli equilibri. Mai vista una forza caratteriale e fisica così.."

14 aprile 2020 14:07

Esclusiva Öhrström: "Le mie giornate fra yoga e libri. Alleno le womens di domani. Firenze casa mia.."

13 aprile 2020 14:33

Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola

10 aprile 2020 14:58

Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."

09 aprile 2020 21:00

Passarella: "Commisso comprerà calciatori forti. Chiesa? Non so se resterà in viola.."

09 aprile 2020 20:29

Nardella: "Le donazioni della Fiorentina dimostrano la vicinanza alla sua gente. Grazie Commisso"

09 aprile 2020 19:39

Veretout: "Firenze fu la scelta giusta. DA13 mi aiutò a capire l'italiano. Dopo la sua morte.."

09 aprile 2020 19:09

eSports, Acf domani di nuovo in campo con Sassuolo, Bologna e Lecce. Diretta YouTube ore 20,30

09 aprile 2020 16:16

Calamai: "Il calcio come una qualunque industria. Riprenderà, non potrà rinunciare ai soldi di Sky.."

09 aprile 2020 15:58

Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."

08 aprile 2020 20:44

Esclusiva Lakti: "La sorpresa di Moena. Commisso gran persona. Tornerò dopo la gavetta.."

08 aprile 2020 13:35

Pioli: "Era sua la prima domanda, se ne va un riferimento. Sarei subito venuto a salutarlo un'ultima volta.."

06 aprile 2020 20:23

Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli

06 aprile 2020 20:06

Montella su Rialti: "Ricordo un uomo con idee indipendenti. Eravamo simili, gli piaceva pungolarmi.."

06 aprile 2020 19:51

Balbo ricorda Firenze: "Giocammo la Champions, eravamo fortissimi. Montella? Gli invidio il sinistro.."

02 aprile 2020 18:38

D'Amico loda i viola: "Amrabat è un colpo da oscar! Necessaria deroga sui contratti.."

02 aprile 2020 15:34

ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola

01 aprile 2020 19:07

Barone sulle Women's: "Voglio portare altre giocatrici dagli Stati Uniti nella Fiorentina.."

01 aprile 2020 16:15

Milenkovic: "Giocare in Italia è il sogno do ogni bambino. Mi sento un uomo fortunato.."

01 aprile 2020 15:32

Perinetti è convinto: "Il desiderio di Chiesa è di restare a giocare nella Fiorentina. La stagione.."

31 marzo 2020 16:45

Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."

31 marzo 2020 16:24

Handanovic: "Ringrazio il mio ex compagno Dalbert. Presto ci rivedremo in campo.."

31 marzo 2020 14:27

Iachini: "Commisso ci trasmette forza e orgoglio. Firenze da l'esempio come ai tempi dell'alluvione.."

30 marzo 2020 17:28

Aquilani: "A Firenze abbiamo grandi ambizioni. Amo Roma, ma qua sono stimatissimo.."

30 marzo 2020 16:36

ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola

25 marzo 2020 20:25

Nardella: "Grazie ACF per la donazione di 250mila euro agli ospedali fiorentini. Abbiamo accolto.."

24 marzo 2020 20:14

Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."

24 marzo 2020 12:14

"570mila euro, Famiglia viola andiamo avanti" Aumenta la raccolta fondi della Fiorentina

24 marzo 2020 01:49

ESports, stasera il secondo showmatch. Acf con Sassuolo e Atalanta. Ore 21 YouTube eSerieA

23 marzo 2020 16:35

Acf, da oggi aperto il canale ufficiale Twitch. Viola presenti online sulla piattaforma streaming

21 marzo 2020 16:35

Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini

20 marzo 2020 14:27

Barone: "La Famiglia Viola segue i protocolli medici. Il dottor Pengue col suo staff.."

15 marzo 2020 16:52

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery

28 febbraio 2020 18:40

Prosegue il recupero di Ribery. L'asso francese oggi in Baviera per rimuovere la vite alla caviglia

07 febbraio 2020 13:36

Ufficiale: il difensore della viola, Maxi Olivera, è un nuovo giocatore del Juarez. La formula...

05 febbraio 2020 22:46

Acf, domani alle 13 la presentazione del calciatore Kevin Agudelo. Il comunicato

05 febbraio 2020 14:37

ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza

31 gennaio 2020 20:31

Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio

31 gennaio 2020 10:08

Sottil: "Voglio dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto e ai tifosi che non ci lasciano mai soli"

22 gennaio 2020 20:18

ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi

19 gennaio 2020 13:47

Ufficiale: Dabo è un nuovo calciatore della Spal con la formula del prestito con diritto di riscatto

13 gennaio 2020 10:55

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Spal allo stadio Franchi. Fuori Pedro

11 gennaio 2020 18:30

ACF: Domani mattina alle 10,30 parla il tecnico Iachini in conferenza stampa pre-Spal

10 gennaio 2020 14:17

Ufficiale: Il portiere della Fiorentina Cerofolini va in prestito temporaneo alla Casertana

08 gennaio 2020 21:04

ACF, ufficiale: Angeloni e Comotto saranno responsabili del settore giovanile viola

01 gennaio 2020 13:19

Pasqual: "Sarei tornato e basta alla Fiorentina ma avevano altre idee. Non servivo"

28 dicembre 2019 23:09

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina

26 dicembre 2019 15:51

Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"

05 dicembre 2019 21:54

Ranieri, domani conferenza stampa per il rinnovo del difensore. Presente Pradè. L'orario..

26 novembre 2019 14:18

ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario..

22 novembre 2019 14:40

Chantal Borgonovo, Rignano dedica una via a Stefano. Lei ringrazia: "Onorata la famiglia.."

16 novembre 2019 18:39

Commisso: "Sono contento per Castrovilli. È bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della sua semplicità"

09 novembre 2019 17:11

(FOTO) Ribery fa i suoi auguri social a Chiesa nelle stories scherzando: "Perché sei arrabbiato?"

25 ottobre 2019 15:00

Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero

13 ottobre 2019 13:55

ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert

08 ottobre 2019 12:59

ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali

07 ottobre 2019 20:29

ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi

10 settembre 2019 09:53

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