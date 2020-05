L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina Gerson sta vivendo al Flamengo una nuova vita. Non più il giocatore grigio visto in Italia, ma un centrocampista a tutto tondo che controlla e crea gioco. Per questo, scrive il portale Fichajes.net, sul brasiliano ha messo gli occhi il Borussia Dortmund. Si adatterebbe perfettamente al sistema offensivo di Favre e a soli 22 anni ha ancora molto da dire.

TuttoMercatoWeb.com