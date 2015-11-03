Labaro Viola

Notizie Gerson Fiorentina

L'ex Fiorentina e Roma Gerson ricoverato d'urgenza in ospedale per un infiammazione renale

19 febbraio 2024 12:42

Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale

08 novembre 2022 18:31

Il Marsiglia scarica Gerson, il padre attacca: "Tudor gli impedisce il sogno del Mondiale"

26 ottobre 2022 14:43

Gerson si presente: "Felice di essere al Marsiglia, adesso ho piu' esperienza di quando ero a Firenze"

09 luglio 2021 13:42

Ufficiale: l'ex giocatore viola Gerson ha firmato un contratto con il Marsiglia

01 luglio 2021 18:54

Con la Fiorentina si salvava all'ultima giornata, adesso Gerson lo compra il Barcellona

04 maggio 2021 11:03

Simplicio: "Pedro è devastante, in area è il numero uno. Spero torni alla Fiorentina"

21 novembre 2020 16:31

TMW, Gerson apre al trasferimento al Benfica in Portogallo

29 luglio 2020 20:11

Gerson: "Alla Fiorentina ho imparato ad essere calciatore vero. Merito di Pioli e dei suoi consigli"

08 luglio 2020 07:18

Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia

11 giugno 2020 17:00

Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli

05 maggio 2020 14:06

Gerson: "L'esperienza alla Fiorentina mi ha aiutato tatticamente. Sento ancora oggi Milenkovic e Vlahovic"

16 aprile 2020 23:21

Globe Esporte, adesso l'ex giocatore viola Gerson ha una valutazione di circa 30 milioni di euro

13 gennaio 2020 19:18

Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo

24 ottobre 2019 10:48

Ufficiale, Gerson è un calciatore del Flamengo. Cessione a titolo definitivo dalla Roma. I bonus..

12 luglio 2019 14:36

CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione

30 giugno 2019 10:30

Ultimato l'accordo Roma-Dinamo Mosca, l'ex viola Gerson ceduto a titolo definitivo vola in Russia

29 giugno 2019 21:47

Niente Italia per Gerson. Sta per firmare con la Dinamo Mosca. I dettagli..

29 giugno 2019 18:00

Il Bologna sta chiudendo l'accordo con la Roma per il prestito di Gerson

17 giugno 2019 22:43

Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

04 giugno 2019 12:43

Il centrocampista Gerson vuole restare a Roma per giocare l'Europa League

02 giugno 2019 10:32

Da Roma ci provano, Gerson ceduto alla Fiorentina per avere in cambio Dragowski

30 maggio 2019 13:57

Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone

16 maggio 2019 18:16

Dopo Simeone anche Gerson vittima di Wikipedia, la sua descrizione tecnica è stata vittima di hacker

07 maggio 2019 20:13

LA FIORENTINA COME L'ASILO MARIUCCIA, TRA LINGUACCE, RIPICCHE E SBERLEFFI. I FISCHI A GERSON E QUEL CONTRATTO CAPESTRO. ALLA FINE ANCHE MONTELLA VA IN CONFUSIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 aprile 2019 02:33

Vlahovic e Ghidotti danno la mano a Gerson, ma il brasiliano arrabbiato per la partita si scansa

26 aprile 2019 14:23

Non solo Biraghi: la Roma piomba anche su Veretout. In cambio ai viola potrebbe finire Gerson

17 aprile 2019 15:05

Corriere Fiorentino, Montella giocherà col 3-5-2. Gerson farà il regista della squadra, Chiesa...

11 aprile 2019 13:23

PAGELLE VIOLA: GERSON MVP DA EX, PEZZELLA IN GOL. MURIEL E BIRAGHI...

03 aprile 2019 23:42

Gooool Fiorentina all'Olimpico! A segnare è l'ex Gerson

03 aprile 2019 23:02

Gerson che flop, i tifosi iniziano a mugugnare, e ancora non si è capito il suo ruolo

02 aprile 2019 10:58

PAGELLE VIOLA: SIMEONE CROCE E DELIZIA, OK MILENKOVIC. GERSON E MIRALLAS...

31 marzo 2019 17:52

La Nazione, la Roma vorrebbe rinnovare il prestito secco di Gerson…

17 marzo 2019 13:57

Pioli: "Io rigori del genere non li fischierei. Questa squadra ha una grande anima e non molla mai"

24 febbraio 2019 23:05

Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."

21 febbraio 2019 21:25

Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"

20 febbraio 2019 17:43

Nazione, Gerson vuole restare alla Fiorentina, Corvino chiede il diritto di riscatto. Ma da Roma...

20 febbraio 2019 10:44

Centrocampo e difesa fatti, il ballottaggio è tra Gerson e Simeone. Le ultime dai campini

15 febbraio 2019 10:15

Zazzaroni: "Mi aspetto il rilancio di Simeone. Europa raggiungibile. I viola non possono prescindere da.."

14 febbraio 2019 21:47

Gerson su Instagram: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima… "

13 febbraio 2019 20:00

FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..

09 febbraio 2019 16:38

Gerson flop, il brasiliano non è e non ha. Sul riscatto a giugno Roma e Fiorentina...

05 febbraio 2019 11:32

Centrocampo, il problema viola. Corvino ha risolto il problema, ma dal prossimo anno...

04 febbraio 2019 12:02

PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...

03 febbraio 2019 16:25

Gerson: "Mi voleva il Flamengo. Primi mesi alla Fiorentina eccellenti. Resto a Firenze se..."

28 gennaio 2019 19:24

Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."

24 gennaio 2019 22:14

TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...

14 gennaio 2019 19:14

Padre Gerson: “Disponibili al ritorno a Roma” la Fiorentina non molla il bizzoso centrocampista. Le alternative...

10 gennaio 2019 13:46

Agente Gerson: "Se la Roma volesse subito il ragazzo siamo disponibili a rientrare. Dipende dai viola. Il Flamengo.."

09 gennaio 2019 22:02

Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...

09 gennaio 2019 21:06

Da Roma: se la Fiorentina prende un centrocampista, Gerson può tornare nella capitale

08 gennaio 2019 16:11

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio

07 gennaio 2019 17:06

L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..

04 gennaio 2019 20:35

Cor Sport, la Fiorentina ha l'accordo con il Napoli per Rog. Tutto dipende da Gerson...

31 dicembre 2018 13:09

Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica

26 dicembre 2018 17:32

Probabile formazione: torna Gerson dal primo minuto, Mirallas in ballottaggio. La difesa...

26 dicembre 2018 11:05

"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."

17 dicembre 2018 12:47

Casa Mercato viola, idea Schouten pronta l'offerta. Allarme Veretout? Gerson...

14 dicembre 2018 22:54

Papà Gerson: "Flamengo? Trattativa agli inizi, non abbiamo fretta di chiudere. La Fiorentina..."

14 dicembre 2018 12:46

Casa Mercato Viola, Gerson e Pjaca se ne vanno in anticipo? Nel frattempo Veretout...

13 dicembre 2018 22:34

Il Flamengo in Italia per Gerson, lo vuole a tutti i costi. Ma la Fiorentina fa sapere...

13 dicembre 2018 16:11

Il Flamengo vuole prendere Gerson già a gennaio. Fiorentina e Roma saranno d'accordo?

13 dicembre 2018 02:05

Casa Mercato Viola, la Fiorentina vuole Loiodice, ecco l'offerta. Il Flamengo ha chiesto subito Gerson, la risposta dei viola...

11 dicembre 2018 21:37

La Nazione, la Roma ha incassato 200mila euro per Gerson. Futuro a Firenze?

11 dicembre 2018 15:26

Dal Brasile, Paquetà se ne va al Milan e il Flamengo vuole Gerson. Trattativa avviata

11 dicembre 2018 14:36

Gerson: "La Juventus non è imbattibile, il nostro pubblico ci spingerà. Chiesa? È fortissimo"

30 novembre 2018 12:16

PAGELLE VIOLA: DISASTRO SIMEONE, BENE VERETOUT E MILENKOVIC. CECCHERINI OK

25 novembre 2018 16:27

FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE

25 novembre 2018 13:37

Calabrese a R.Bruno:"Pioli è un amico, ma avesse un po' del carattere di Gattuso.."

23 novembre 2018 18:19

Sconcerti: "Gerson sottovalutato a Firenze, Pjaca va aiutato, siamo sotto le aspettative.."

22 novembre 2018 19:53

Rivoluzione tattica di Pioli: dentro Norgaard, Veretout torna alle origini. E su Gerson...

06 novembre 2018 19:37

Pioli ha chiesto un attaccante e un centrocampista. L'accordo su Pjaca frena Gerson. Il motivo...

05 novembre 2018 12:15

La partita di Gerson, contro il suo futuro. E pensare che non l'aveva presa benissimo...

04 novembre 2018 11:33

(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson

01 novembre 2018 19:02

Sconcerti: "Veretout regista penalizza la Fiorentiina, servono i suoi gol. Benassi e Gerson.."

01 novembre 2018 13:11

Pioli: "Ci manca pericolosità in avanti. Tra Simeone e Dzeko mi tengo il Cholito. Su Chiesa..."

01 novembre 2018 11:00

Gerson, dall'ottimo inizio di stagione al declino. Quando voleva tornare a Roma...

29 ottobre 2018 14:12

La Nazione, Veretout pronto a tornare nel ruolo di mezz'ala. Cambia ruolo anche Gerson?

29 ottobre 2018 09:53

Doppio cambio all'intervallo, entrano Gerson e Simeone

27 ottobre 2018 21:17

REGISTA? MANCA DA PIZARRO, BRAVO VERETOUT. PIOLI E UN CASO CHE DEVE SPIEGARE

25 ottobre 2018 22:48

Calamai: "La Fiorentina ha giocato senza cuore. Se qualcuno va male deve stare fuori"

22 ottobre 2018 12:26

Da Lafont a Benassi, da Pjaca a Gerson. Ecco chi può dare tanto di più e sta deludendo

19 ottobre 2018 11:50

A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?

04 ottobre 2018 09:51

Tra due giorni di nuovo in campo. Pioli schiererà il centrocampo di maggiore qualità. Pjaca...

20 settembre 2018 12:48

Genova ci lascia tre certezze. Bene Veretout, ma centrocampo leggero. La posizione di Chiesa...

20 settembre 2018 11:27

La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...

18 settembre 2018 08:44

Pioli: "Potevamo vincere. Ecco perché non ho messo subito Pjaca. Gerson arrabbiato?.."

15 settembre 2018 20:50

Gerson, il prestito secco l'unica condizione per averlo a Firenze. A gennaio Corvino...

14 settembre 2018 13:47

Gerson: "Dette cose false al mio arrivo a Firenze. Qui sento la fiducia, voglio segnare 6-7 reti. Europa alla nostra portata..."

13 settembre 2018 09:18

Esclusiva Micheletti: "Se Pjaca stesse bene lo metterei titolare al posto di Chiesa e vi spiego perchè. Veretout? Si, ma non regista. Il Napoli..."

12 settembre 2018 17:31

Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

03 settembre 2018 16:12

FORM.UFFICIALI, EDIMILSON E GERSON ANCORA TITOLARI, EYSSERIC..

02 settembre 2018 16:39

GERSON DI CLASSE E MILENKOVIC CHE DUTTILITÀ. DOPO 50ANNI UNA NUOVA YE-YE? L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

31 agosto 2018 23:27

Il chiarimento sulla formula per Gerson alla Fiorentina: tornerà a Roma. A meno che...

30 agosto 2018 14:08

Fiorentina tennistica al Franchi, Simeone che grinta e Gerson onnipresente. Il pensiero di Maurizio Canino

27 agosto 2018 23:47

(FOTO): Gerson su Instagram celebra la vittoria citando un passo della Bibbia...

27 agosto 2018 17:33

Calamai: "Giusto godere, ma senza esaltarsi. Gerson? Mi fa impazzire"

27 agosto 2018 12:58

Gazzetta, Fiorentina da sballo, giocano bene in tanti, segnano in tanti. Badelj in tribuna

27 agosto 2018 11:20

Il Cor. Fiorentino titola: meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia...

27 agosto 2018 10:32

Archivio

Esplora l'archivio di Gerson

Sett. 8
Sett. 45 Sett. 43
Sett. 27 Sett. 26 Sett. 18
Sett. 47 Sett. 31 Sett. 28 Sett. 24 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 3
Sett. 43 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29
Sett. 44