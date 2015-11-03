Notizie Gerson Fiorentina

L'ex Fiorentina e Roma Gerson ricoverato d'urgenza in ospedale per un infiammazione renale
19 febbraio 2024 12:42
Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale
08 novembre 2022 18:31
Il Marsiglia scarica Gerson, il padre attacca: "Tudor gli impedisce il sogno del Mondiale"
26 ottobre 2022 14:43
Gerson si presente: "Felice di essere al Marsiglia, adesso ho piu' esperienza di quando ero a Firenze"
09 luglio 2021 13:42
Ufficiale: l'ex giocatore viola Gerson ha firmato un contratto con il Marsiglia
01 luglio 2021 18:54
Con la Fiorentina si salvava all'ultima giornata, adesso Gerson lo compra il Barcellona
04 maggio 2021 11:03
Simplicio: "Pedro è devastante, in area è il numero uno. Spero torni alla Fiorentina"
21 novembre 2020 16:31
TMW, Gerson apre al trasferimento al Benfica in Portogallo
29 luglio 2020 20:11
Gerson: "Alla Fiorentina ho imparato ad essere calciatore vero. Merito di Pioli e dei suoi consigli"
08 luglio 2020 07:18
Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia
11 giugno 2020 17:00
Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli
05 maggio 2020 14:06
Gerson: "L'esperienza alla Fiorentina mi ha aiutato tatticamente. Sento ancora oggi Milenkovic e Vlahovic"
16 aprile 2020 23:21
Globe Esporte, adesso l'ex giocatore viola Gerson ha una valutazione di circa 30 milioni di euro
13 gennaio 2020 19:18
Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo
24 ottobre 2019 10:48
Ufficiale, Gerson è un calciatore del Flamengo. Cessione a titolo definitivo dalla Roma. I bonus..
12 luglio 2019 14:36
CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione
30 giugno 2019 10:30
Ultimato l'accordo Roma-Dinamo Mosca, l'ex viola Gerson ceduto a titolo definitivo vola in Russia
29 giugno 2019 21:47
Niente Italia per Gerson. Sta per firmare con la Dinamo Mosca. I dettagli..
29 giugno 2019 18:00
Il Bologna sta chiudendo l'accordo con la Roma per il prestito di Gerson
17 giugno 2019 22:43
Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione
04 giugno 2019 12:43
Il centrocampista Gerson vuole restare a Roma per giocare l'Europa League
02 giugno 2019 10:32
Da Roma ci provano, Gerson ceduto alla Fiorentina per avere in cambio Dragowski
30 maggio 2019 13:57
Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone
16 maggio 2019 18:16
Dopo Simeone anche Gerson vittima di Wikipedia, la sua descrizione tecnica è stata vittima di hacker
07 maggio 2019 20:13
LA FIORENTINA COME L'ASILO MARIUCCIA, TRA LINGUACCE, RIPICCHE E SBERLEFFI. I FISCHI A GERSON E QUEL CONTRATTO CAPESTRO. ALLA FINE ANCHE MONTELLA VA IN CONFUSIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 aprile 2019 02:33
Vlahovic e Ghidotti danno la mano a Gerson, ma il brasiliano arrabbiato per la partita si scansa
26 aprile 2019 14:23
Non solo Biraghi: la Roma piomba anche su Veretout. In cambio ai viola potrebbe finire Gerson
17 aprile 2019 15:05
Corriere Fiorentino, Montella giocherà col 3-5-2. Gerson farà il regista della squadra, Chiesa...
11 aprile 2019 13:23
PAGELLE VIOLA: GERSON MVP DA EX, PEZZELLA IN GOL. MURIEL E BIRAGHI...
03 aprile 2019 23:42
Gooool Fiorentina all'Olimpico! A segnare è l'ex Gerson
03 aprile 2019 23:02
Gerson che flop, i tifosi iniziano a mugugnare, e ancora non si è capito il suo ruolo
02 aprile 2019 10:58
PAGELLE VIOLA: SIMEONE CROCE E DELIZIA, OK MILENKOVIC. GERSON E MIRALLAS...
31 marzo 2019 17:52
La Nazione, la Roma vorrebbe rinnovare il prestito secco di Gerson…
17 marzo 2019 13:57
Pioli: "Io rigori del genere non li fischierei. Questa squadra ha una grande anima e non molla mai"
24 febbraio 2019 23:05
Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."
21 febbraio 2019 21:25
Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"
20 febbraio 2019 17:43
Nazione, Gerson vuole restare alla Fiorentina, Corvino chiede il diritto di riscatto. Ma da Roma...
20 febbraio 2019 10:44
Centrocampo e difesa fatti, il ballottaggio è tra Gerson e Simeone. Le ultime dai campini
15 febbraio 2019 10:15
Zazzaroni: "Mi aspetto il rilancio di Simeone. Europa raggiungibile. I viola non possono prescindere da.."
14 febbraio 2019 21:47
Gerson su Instagram: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima… "
13 febbraio 2019 20:00
FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..
09 febbraio 2019 16:38
Gerson flop, il brasiliano non è e non ha. Sul riscatto a giugno Roma e Fiorentina...
05 febbraio 2019 11:32
Centrocampo, il problema viola. Corvino ha risolto il problema, ma dal prossimo anno...
04 febbraio 2019 12:02
PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...
03 febbraio 2019 16:25
Gerson: "Mi voleva il Flamengo. Primi mesi alla Fiorentina eccellenti. Resto a Firenze se..."
28 gennaio 2019 19:24
Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."
24 gennaio 2019 22:14
TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...
14 gennaio 2019 19:14
Padre Gerson: “Disponibili al ritorno a Roma” la Fiorentina non molla il bizzoso centrocampista. Le alternative...
10 gennaio 2019 13:46
Agente Gerson: "Se la Roma volesse subito il ragazzo siamo disponibili a rientrare. Dipende dai viola. Il Flamengo.."
09 gennaio 2019 22:02
Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...
09 gennaio 2019 21:06
Da Roma: se la Fiorentina prende un centrocampista, Gerson può tornare nella capitale
08 gennaio 2019 16:11
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio
07 gennaio 2019 17:06
L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..
04 gennaio 2019 20:35
Cor Sport, la Fiorentina ha l'accordo con il Napoli per Rog. Tutto dipende da Gerson...
31 dicembre 2018 13:09
Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica
26 dicembre 2018 17:32
Probabile formazione: torna Gerson dal primo minuto, Mirallas in ballottaggio. La difesa...
26 dicembre 2018 11:05
"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."
17 dicembre 2018 12:47
Casa Mercato viola, idea Schouten pronta l'offerta. Allarme Veretout? Gerson...
14 dicembre 2018 22:54
Papà Gerson: "Flamengo? Trattativa agli inizi, non abbiamo fretta di chiudere. La Fiorentina..."
14 dicembre 2018 12:46
Casa Mercato Viola, Gerson e Pjaca se ne vanno in anticipo? Nel frattempo Veretout...
13 dicembre 2018 22:34
Il Flamengo in Italia per Gerson, lo vuole a tutti i costi. Ma la Fiorentina fa sapere...
13 dicembre 2018 16:11
Il Flamengo vuole prendere Gerson già a gennaio. Fiorentina e Roma saranno d'accordo?
13 dicembre 2018 02:05
Casa Mercato Viola, la Fiorentina vuole Loiodice, ecco l'offerta. Il Flamengo ha chiesto subito Gerson, la risposta dei viola...
11 dicembre 2018 21:37
La Nazione, la Roma ha incassato 200mila euro per Gerson. Futuro a Firenze?
11 dicembre 2018 15:26
Dal Brasile, Paquetà se ne va al Milan e il Flamengo vuole Gerson. Trattativa avviata
11 dicembre 2018 14:36
Gerson: "La Juventus non è imbattibile, il nostro pubblico ci spingerà. Chiesa? È fortissimo"
30 novembre 2018 12:16
PAGELLE VIOLA: DISASTRO SIMEONE, BENE VERETOUT E MILENKOVIC. CECCHERINI OK
25 novembre 2018 16:27
FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE
25 novembre 2018 13:37
Calabrese a R.Bruno:"Pioli è un amico, ma avesse un po' del carattere di Gattuso.."
23 novembre 2018 18:19
Sconcerti: "Gerson sottovalutato a Firenze, Pjaca va aiutato, siamo sotto le aspettative.."
22 novembre 2018 19:53
Rivoluzione tattica di Pioli: dentro Norgaard, Veretout torna alle origini. E su Gerson...
06 novembre 2018 19:37
Pioli ha chiesto un attaccante e un centrocampista. L'accordo su Pjaca frena Gerson. Il motivo...
05 novembre 2018 12:15
La partita di Gerson, contro il suo futuro. E pensare che non l'aveva presa benissimo...
04 novembre 2018 11:33
(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson
01 novembre 2018 19:02
Sconcerti: "Veretout regista penalizza la Fiorentiina, servono i suoi gol. Benassi e Gerson.."
01 novembre 2018 13:11
Pioli: "Ci manca pericolosità in avanti. Tra Simeone e Dzeko mi tengo il Cholito. Su Chiesa..."
01 novembre 2018 11:00
Gerson, dall'ottimo inizio di stagione al declino. Quando voleva tornare a Roma...
29 ottobre 2018 14:12
La Nazione, Veretout pronto a tornare nel ruolo di mezz'ala. Cambia ruolo anche Gerson?
29 ottobre 2018 09:53
Doppio cambio all'intervallo, entrano Gerson e Simeone
27 ottobre 2018 21:17
REGISTA? MANCA DA PIZARRO, BRAVO VERETOUT. PIOLI E UN CASO CHE DEVE SPIEGARE
25 ottobre 2018 22:48
Calamai: "La Fiorentina ha giocato senza cuore. Se qualcuno va male deve stare fuori"
22 ottobre 2018 12:26
Da Lafont a Benassi, da Pjaca a Gerson. Ecco chi può dare tanto di più e sta deludendo
19 ottobre 2018 11:50
A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?
04 ottobre 2018 09:51
Tra due giorni di nuovo in campo. Pioli schiererà il centrocampo di maggiore qualità. Pjaca...
20 settembre 2018 12:48
Genova ci lascia tre certezze. Bene Veretout, ma centrocampo leggero. La posizione di Chiesa...
20 settembre 2018 11:27
La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...
18 settembre 2018 08:44
Pioli: "Potevamo vincere. Ecco perché non ho messo subito Pjaca. Gerson arrabbiato?.."
15 settembre 2018 20:50
Gerson, il prestito secco l'unica condizione per averlo a Firenze. A gennaio Corvino...
14 settembre 2018 13:47
Gerson: "Dette cose false al mio arrivo a Firenze. Qui sento la fiducia, voglio segnare 6-7 reti. Europa alla nostra portata..."
13 settembre 2018 09:18
Esclusiva Micheletti: "Se Pjaca stesse bene lo metterei titolare al posto di Chiesa e vi spiego perchè. Veretout? Si, ma non regista. Il Napoli..."
12 settembre 2018 17:31
Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."
03 settembre 2018 16:12
FORM.UFFICIALI, EDIMILSON E GERSON ANCORA TITOLARI, EYSSERIC..
02 settembre 2018 16:39
GERSON DI CLASSE E MILENKOVIC CHE DUTTILITÀ. DOPO 50ANNI UNA NUOVA YE-YE? L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
31 agosto 2018 23:27
Il chiarimento sulla formula per Gerson alla Fiorentina: tornerà a Roma. A meno che...
30 agosto 2018 14:08
Fiorentina tennistica al Franchi, Simeone che grinta e Gerson onnipresente. Il pensiero di Maurizio Canino
27 agosto 2018 23:47
(FOTO): Gerson su Instagram celebra la vittoria citando un passo della Bibbia...
27 agosto 2018 17:33
Calamai: "Giusto godere, ma senza esaltarsi. Gerson? Mi fa impazzire"
27 agosto 2018 12:58
Gazzetta, Fiorentina da sballo, giocano bene in tanti, segnano in tanti. Badelj in tribuna
27 agosto 2018 11:20
Il Cor. Fiorentino titola: meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia...
27 agosto 2018 10:32
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