Il Flamengo vuole prendere Gerson già a gennaio. Fiorentina e Roma saranno d'accordo?

Il Flamengo detta la linea per il prossimo futuro. E lo vuole fare assicurandosi due calciatori che, in Brasile, sono molto stimati. Il primo è Gabigol, il secondo è Gerson.La società rubronegra vuole...

Il Flamengo detta la linea per il prossimo futuro. E lo vuole fare assicurandosi due calciatori che, in Brasile, sono molto stimati. Il primo è Gabigol, il secondo è Gerson.

La società rubronegra vuole provarci anche per il centrocampista della Fiorentina che, però, è in prestito secco dalla Roma. Pagato 16 milioni di euro nel 2016, il problema in questo caso sarebbe sciogliere il nodo del trasferimento a titolo temporaneo con i viola. Quasi certamente l'assalto sarà comunque rinnovato in estate, perché Gerson è considerato il sostituto ideale di Paquetà. Grazie alla sua cessione il Flamengo vuole fare spesa in Italia, da capire se Inter, Fiorentina e Roma saranno d'accordo.

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