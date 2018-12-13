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Il Flamengo vuole prendere Gerson già a gennaio. Fiorentina e Roma saranno d'accordo?

Il Flamengo detta la linea per il prossimo futuro. E lo vuole fare assicurandosi due calciatori che, in Brasile, sono molto stimati. Il primo è Gabigol, il secondo è Gerson.La società rubronegra vuole...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 02:05
Il Flamengo vuole prendere Gerson già a gennaio. Fiorentina e Roma saranno d'accordo? - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Il Flamengo detta la linea per il prossimo futuro. E lo vuole fare assicurandosi due calciatori che, in Brasile, sono molto stimati. Il primo è Gabigol, il secondo è Gerson.

La società rubronegra vuole provarci anche per il centrocampista della Fiorentina che, però, è in prestito secco dalla Roma. Pagato 16 milioni di euro nel 2016, il problema in questo caso sarebbe sciogliere il nodo del trasferimento a titolo temporaneo con i viola. Quasi certamente l'assalto sarà comunque rinnovato in estate, perché Gerson è considerato il sostituto ideale di Paquetà. Grazie alla sua cessione il Flamengo vuole fare spesa in Italia, da capire se Inter, Fiorentina e Roma saranno d'accordo.

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