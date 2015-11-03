Notizie Flamengo Fiorentina

Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"
02 gennaio 2026 23:05
Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più
13 agosto 2025 10:04
Gazzetta: “Beltran-Flamengo fumata nera. Strategia o trattativa arenata? Ipotesi altra soluzione”
06 agosto 2025 08:58
Il Flamengo stufo di aspettare Beltran, ha interrotto le trattative con la Fiorentina. Va su Taremi
05 agosto 2025 13:01
Sky Sport: "Beltran è tentato dal Flamengo ma non del tutto convinto. Per la Fiorentina pronti 15 milioni"
04 agosto 2025 19:53
Nazione: “Prossima settimana decisiva per Beltran, spiraglio aperto per il Flamengo”
04 agosto 2025 08:39
Repubblica: “Beltran ieri ha aperto al Flamengo, da definire dei dettagli. Prossime ore decisive”
02 agosto 2025 08:44
"Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare"
01 agosto 2025 23:18
Nazione: “Il Flamengo è sicurio che prima o poi convincerà Beltran, lui spera ancora in un club europeo”
01 agosto 2025 08:56
Corriere dello Sport: “Per Beltran il River si è fermato al prestito con diritto e offre meno del Flamengo”
31 luglio 2025 09:13
TMW è sicuro: “Offerta del Flamengo di 15 milioni accettata dalla Fiorentina ma Beltran non è convinto”
30 luglio 2025 16:29
Sky Sport: "Trattativa avanzata tra la Fiorentina e il Flamengo per la cessione di Beltran"
30 luglio 2025 15:37
De Santis: "Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione"
29 luglio 2025 18:38
Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"
29 luglio 2025 16:44
Dal Brasile, Via libera della Fiorentina al Flamengo per trattare con Beltran. Prezzo fissato a 15 milioni
29 luglio 2025 16:15
Corriere dello Sport: “La Fiorentina chiede 15 milioni per Beltran, ma il Flamengo non lo convince”
28 luglio 2025 08:47
Corriere dello Sport svela: “Il Flamengo prepara un’offerta da 15 milioni per Beltran”
27 luglio 2025 10:18
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha accettato i 12 milioni del Flamengo per Beltran, lui si oppone"
27 luglio 2025 09:48
"Kessie difficile, non è adatto al centrocampo della Fiorentina ed il meglio lo ha già dato"
26 luglio 2025 22:41
Dall'Argentina: "Beltran aspetta un'offerta dall'Europa, non vorrebbe tornare in Sudamerica"
26 luglio 2025 16:38
Pedullà: “Per Beltran ancora nessuna offerta concreta, il Flamengo ha solo sondato, servono 15 milioni”
26 luglio 2025 16:17
Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"
26 luglio 2025 10:24
Dal Brasile sicuri: "Il Flamengo vuole Beltran, pronta un'offerta di 15 milioni per la Fiorentina"
25 luglio 2025 23:17
Di Marzio rivela: "Il Flamengo vuole Nzola, in uscita dalla Fiorentina"
24 luglio 2025 21:10
Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E' pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”
16 giugno 2025 23:43
Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile
15 novembre 2024 19:42
TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS"
17 luglio 2024 17:41
Il mistero di Pedro: alla Fiorentina zero gol in 6 partite, in Brasile 123 gol in 244 partite. Oggi fa 27 anni
20 giugno 2024 12:55
Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo
03 maggio 2024 17:38
Dal Brasile, Fiorentina interessata ad Everton del Flamengo. Il club brasiliano non vuole venderlo
24 gennaio 2024 17:22
Pastorello a un giornalista brasiliano: "Arthur al Flamengo non è impossibile. Vedremo a fine stagione"
15 novembre 2023 13:18
Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier
14 aprile 2023 14:21
Pedro è il miglior giocatore del Sud America del 2022. Superati Julian Alvarez e de Arrascaeta
15 marzo 2023 16:45
Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"
02 dicembre 2022 22:03
In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri
11 novembre 2022 18:49
La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società
08 novembre 2022 23:53
Pedro vince la Copa Libertadores e viene eletto come miglior giocatore del torneo. Rimpianto Fiorentina?
30 ottobre 2022 00:37
Flamengo, Spindel: "Pulgar aveva tante offerte, la sua volontà ha fatto la differenza con la Fiorentina"
04 agosto 2022 20:30
Pres. Flamengo su Pulgar: "Giocatore esperto. Siamo soddisfatti e fiduciosi di quello che potrà dare"
01 agosto 2022 21:41
La Nazione, contatti fitti con il Flamengo per Pulgar. Fiorentina vuol liberare il posto per Dodò
24 luglio 2022 14:37
Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"
16 luglio 2022 01:08
Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"
06 giugno 2022 09:03
Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione
03 giugno 2022 19:23
Paulo Sousa attacca la stampa anche in Brasile: "Il vostro comportamento non è rispettoso"
14 aprile 2022 11:40
Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene
16 marzo 2022 16:09
Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina
10 marzo 2022 16:52
"Paulo Sousa ha chiesto di prendere Pulgar al Flamengo, offerta alla Fiorentina nei prossimi giorni"
20 gennaio 2022 13:33
Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"
04 gennaio 2022 00:34
A sorpresa dal Brasile: "Joao Lucas rescinde col Flamengo per andare subito alla Fiorentina"
23 dicembre 2021 15:28
Dal Brasile, la Fiorentina vuole il terzino destro Joao Lucas, classe 1998 del Flamengo
13 novembre 2021 18:29
Ex viola, l'attaccante brasiliano Pedro del Flamengo è positivo al Covid-19
13 giugno 2021 18:19
Con la Fiorentina si salvava all'ultima giornata, adesso Gerson lo compra il Barcellona
04 maggio 2021 11:03
Ag. Pedro: "Al Flamengo è tornato al suo massimo livello. Alla Fiorentina non ha avuto spazio"
10 dicembre 2020 22:32
Pedro: "Continuerò a realizzare il mio sogno. Sono felice di restare qui"
09 dicembre 2020 21:46
La Fiorentina conferma, Pedro è stato riscattato dal Flamengo. Il comunicato
09 dicembre 2020 18:48
Dal Brasile annunciano, Pedro riscattato dal Flamengo. Inviati i documenti
09 dicembre 2020 15:58
La Nazione, entro domani il Flamengo deve riscattare Pedro, in caso contrario sarà ceduto dalla Fiorentina
09 dicembre 2020 14:23
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
CorSport, Pedro, il Flamengo può riscattarlo entro il 30 dicembre. Può tornare a Firenze...
06 dicembre 2020 10:08
Cosa succede se il Flamengo non comunica il riscatto di Pedro?
05 dicembre 2020 19:49
Flamengo sul baratro economico, non ha soldi per riscatto. Pedro può tornare alla Fiorentina
02 dicembre 2020 18:29
Vice presidente Flamengo Braz: "troveremo la maniera per esercitare il diritto di riscatto su Pedro"
24 novembre 2020 15:53
Dal Brasile, il Real Madrid ha comunicato alla Fiorentina di voler offrire 30 milioni per Pedro. I dettagli
17 novembre 2020 20:47
Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime
16 novembre 2020 20:09
Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"
16 novembre 2020 13:47
Tegola per l'attaccante Pedro. Salta la sfida del Brasile contro l'Uruguay
15 novembre 2020 14:57
Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?
15 novembre 2020 09:48
Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate
14 novembre 2020 17:17
Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto
14 novembre 2020 09:55
La Fiorentina non ha recompra per Pedro. Torna a Firenze solo senza riscatto
13 novembre 2020 23:24
Dal Brasile: Accordo raggiunto fra Pedro e Flamengo. Per il brasiliano pronto un contratto di 5 anni
13 novembre 2020 21:50
Tuttosport, Pedro, il Flamengo difficilmente lo riscatterà: nuova chance alla Fiorentina? La situazione...
13 novembre 2020 09:15
Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"
12 novembre 2020 20:03
Nazione, Pedro, il Flamengo chiede alla Fiorentina la dilazione di pagamento: non hanno disponibilità
09 novembre 2020 10:22
Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo ma con un pagamento a rate. La Fiorentina invece...
08 novembre 2020 15:23
"La Fiorentina si è lasciata scappare un vero top player come Pedro. Anche ieri è stato super"
14 ottobre 2020 17:14
Pedro incanta il Brasile e fa volare il Flamengo: altra doppietta messa a segno nella notte
14 ottobre 2020 11:52
Dal Brasile, Pedro segna a raffica, la Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo. Il Flamengo vuole ancora un prestito
11 ottobre 2020 23:06
Pedro splende nella notte del Maracanã. Il Flamengo vuole il prolungamento del prestito
09 ottobre 2020 22:19
Nazione, Pedro continua a segnare in Brasile ma la Fiorentina non lo riprenderà. Le ultime
09 ottobre 2020 11:14
CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?
05 agosto 2020 11:36
TMW, Gerson apre al trasferimento al Benfica in Portogallo
29 luglio 2020 20:11
Gerson: "Alla Fiorentina ho imparato ad essere calciatore vero. Merito di Pioli e dei suoi consigli"
08 luglio 2020 07:18
Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione
02 luglio 2020 17:52
Pedro: "Qui al Flamengo mi sono adattato facilmente, tutti sono pronti ad aiutarti"
13 giugno 2020 18:20
Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia
11 giugno 2020 17:00
Dal Brasile, Fiorentina-Flamengo, trovato l'accordo per Pedro: il pagamento del riscatto posticipato al 2021
11 giugno 2020 12:49
Dal Brasile, il Flamengo ritarderà la rata d'acquisto di Pedro alla Fiorentina. Ecco il motivo
09 giugno 2020 22:13
Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli
05 maggio 2020 14:06
Gerson: "L'esperienza alla Fiorentina mi ha aiutato tatticamente. Sento ancora oggi Milenkovic e Vlahovic"
16 aprile 2020 23:21
L'allenatore del Flamengo Jorge Jesus è risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato
16 marzo 2020 23:06
Ds Flamengo: "Pedro? La Fiorentina non detiene nessun controriscatto"
04 marzo 2020 12:34
Terzo gol in quattro partite, Pedro segna ancora con la maglia del Flamengo. Rete in finale
20 febbraio 2020 15:42
Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"
16 febbraio 2020 20:57
Pedro show in Brasile, il ds del Flamengo: "Non so perché in Italia non ha dimostrato il potenziale"
12 febbraio 2020 12:01
Pedro entra e segna con la maglia del Flamengo. Ma era davvero un fallimento tecnico?
09 febbraio 2020 10:11
Pedro, gol ed assist nel giorno del suo debutto con il Flamengo nella sfida contro il Resende
04 febbraio 2020 11:57
I dettagli della cessione di Pedro, prestito fino a dicembre 2020, recompra Fiorentina. Le cifre
23 gennaio 2020 19:31
UOL Esporte, Pedro ha firmato con il Flamengo. Prestito (1 mln) con riscatto a 10. Attesa l'ufficialità
22 gennaio 2020 19:51
CorSport, si attende la firma di Pedro con il Flamengo. Sarà plusvalenza per la Fiorentina
20 gennaio 2020 12:52
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