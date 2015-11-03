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Notizie Flamengo Fiorentina

Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"

02 gennaio 2026 23:05

Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più

13 agosto 2025 10:04

Gazzetta: “Beltran-Flamengo fumata nera. Strategia o trattativa arenata? Ipotesi altra soluzione”

06 agosto 2025 08:58

Il Flamengo stufo di aspettare Beltran, ha interrotto le trattative con la Fiorentina. Va su Taremi

05 agosto 2025 13:01

Sky Sport: "Beltran è tentato dal Flamengo ma non del tutto convinto. Per la Fiorentina pronti 15 milioni"

04 agosto 2025 19:53

Nazione: “Prossima settimana decisiva per Beltran, spiraglio aperto per il Flamengo”

04 agosto 2025 08:39

Repubblica: “Beltran ieri ha aperto al Flamengo, da definire dei dettagli. Prossime ore decisive”

02 agosto 2025 08:44

"Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare"

01 agosto 2025 23:18

Nazione: “Il Flamengo è sicurio che prima o poi convincerà Beltran, lui spera ancora in un club europeo”

01 agosto 2025 08:56

Corriere dello Sport: “Per Beltran il River si è fermato al prestito con diritto e offre meno del Flamengo”

31 luglio 2025 09:13

TMW è sicuro: “Offerta del Flamengo di 15 milioni accettata dalla Fiorentina ma Beltran non è convinto”

30 luglio 2025 16:29

Sky Sport: "Trattativa avanzata tra la Fiorentina e il Flamengo per la cessione di Beltran"

30 luglio 2025 15:37

De Santis: "Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione"

29 luglio 2025 18:38

Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"

29 luglio 2025 16:44

Dal Brasile, Via libera della Fiorentina al Flamengo per trattare con Beltran. Prezzo fissato a 15 milioni

29 luglio 2025 16:15

Corriere dello Sport: “La Fiorentina chiede 15 milioni per Beltran, ma il Flamengo non lo convince”

28 luglio 2025 08:47

Corriere dello Sport svela: “Il Flamengo prepara un’offerta da 15 milioni per Beltran”

27 luglio 2025 10:18

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha accettato i 12 milioni del Flamengo per Beltran, lui si oppone"

27 luglio 2025 09:48

"Kessie difficile, non è adatto al centrocampo della Fiorentina ed il meglio lo ha già dato"

26 luglio 2025 22:41

Dall'Argentina: "Beltran aspetta un'offerta dall'Europa, non vorrebbe tornare in Sudamerica"

26 luglio 2025 16:38

Pedullà: “Per Beltran ancora nessuna offerta concreta, il Flamengo ha solo sondato, servono 15 milioni”

26 luglio 2025 16:17

Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"

26 luglio 2025 10:24

Dal Brasile sicuri: "Il Flamengo vuole Beltran, pronta un'offerta di 15 milioni per la Fiorentina"

25 luglio 2025 23:17

Di Marzio rivela: "Il Flamengo vuole Nzola, in uscita dalla Fiorentina"

24 luglio 2025 21:10

Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E' pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”

16 giugno 2025 23:43

Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile

15 novembre 2024 19:42

TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS"

17 luglio 2024 17:41

Il mistero di Pedro: alla Fiorentina zero gol in 6 partite, in Brasile 123 gol in 244 partite. Oggi fa 27 anni

20 giugno 2024 12:55

Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo

03 maggio 2024 17:38

Dal Brasile, Fiorentina interessata ad Everton del Flamengo. Il club brasiliano non vuole venderlo

24 gennaio 2024 17:22

Pastorello a un giornalista brasiliano: "Arthur al Flamengo non è impossibile. Vedremo a fine stagione"

15 novembre 2023 13:18

Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier

14 aprile 2023 14:21

Pedro è il miglior giocatore del Sud America del 2022. Superati Julian Alvarez e de Arrascaeta

15 marzo 2023 16:45

Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"

02 dicembre 2022 22:03

In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri

11 novembre 2022 18:49

La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società

08 novembre 2022 23:53

Pedro vince la Copa Libertadores e viene eletto come miglior giocatore del torneo. Rimpianto Fiorentina?

30 ottobre 2022 00:37

Flamengo, Spindel: "Pulgar aveva tante offerte, la sua volontà ha fatto la differenza con la Fiorentina"

04 agosto 2022 20:30

Pres. Flamengo su Pulgar: "Giocatore esperto. Siamo soddisfatti e fiduciosi di quello che potrà dare"

01 agosto 2022 21:41

La Nazione, contatti fitti con il Flamengo per Pulgar. Fiorentina vuol liberare il posto per Dodò

24 luglio 2022 14:37

Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"

16 luglio 2022 01:08

Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"

06 giugno 2022 09:03

Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione

03 giugno 2022 19:23

Paulo Sousa attacca la stampa anche in Brasile: "Il vostro comportamento non è rispettoso"

14 aprile 2022 11:40

Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

16 marzo 2022 16:09

Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina

10 marzo 2022 16:52

"Paulo Sousa ha chiesto di prendere Pulgar al Flamengo, offerta alla Fiorentina nei prossimi giorni"

20 gennaio 2022 13:33

Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"

04 gennaio 2022 00:34

A sorpresa dal Brasile: "Joao Lucas rescinde col Flamengo per andare subito alla Fiorentina"

23 dicembre 2021 15:28

Dal Brasile, la Fiorentina vuole il terzino destro Joao Lucas, classe 1998 del Flamengo

13 novembre 2021 18:29

Ex viola, l'attaccante brasiliano Pedro del Flamengo è positivo al Covid-19

13 giugno 2021 18:19

Con la Fiorentina si salvava all'ultima giornata, adesso Gerson lo compra il Barcellona

04 maggio 2021 11:03

Ag. Pedro: "Al Flamengo è tornato al suo massimo livello. Alla Fiorentina non ha avuto spazio"

10 dicembre 2020 22:32

Pedro: "Continuerò a realizzare il mio sogno. Sono felice di restare qui"

09 dicembre 2020 21:46

La Fiorentina conferma, Pedro è stato riscattato dal Flamengo. Il comunicato

09 dicembre 2020 18:48

Dal Brasile annunciano, Pedro riscattato dal Flamengo. Inviati i documenti

09 dicembre 2020 15:58

La Nazione, entro domani il Flamengo deve riscattare Pedro, in caso contrario sarà ceduto dalla Fiorentina

09 dicembre 2020 14:23

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

CorSport, Pedro, il Flamengo può riscattarlo entro il 30 dicembre. Può tornare a Firenze...

06 dicembre 2020 10:08

Cosa succede se il Flamengo non comunica il riscatto di Pedro?

05 dicembre 2020 19:49

Flamengo sul baratro economico, non ha soldi per riscatto. Pedro può tornare alla Fiorentina

02 dicembre 2020 18:29

Vice presidente Flamengo Braz: "troveremo la maniera per esercitare il diritto di riscatto su Pedro"

24 novembre 2020 15:53

Dal Brasile, il Real Madrid ha comunicato alla Fiorentina di voler offrire 30 milioni per Pedro. I dettagli

17 novembre 2020 20:47

Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime

16 novembre 2020 20:09

Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

16 novembre 2020 13:47

Tegola per l'attaccante Pedro. Salta la sfida del Brasile contro l'Uruguay

15 novembre 2020 14:57

Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?

15 novembre 2020 09:48

Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate

14 novembre 2020 17:17

Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto

14 novembre 2020 09:55

La Fiorentina non ha recompra per Pedro. Torna a Firenze solo senza riscatto

13 novembre 2020 23:24

Dal Brasile: Accordo raggiunto fra Pedro e Flamengo. Per il brasiliano pronto un contratto di 5 anni

13 novembre 2020 21:50

Tuttosport, Pedro, il Flamengo difficilmente lo riscatterà: nuova chance alla Fiorentina? La situazione...

13 novembre 2020 09:15

Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"

12 novembre 2020 20:03

Nazione, Pedro, il Flamengo chiede alla Fiorentina la dilazione di pagamento: non hanno disponibilità

09 novembre 2020 10:22

Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo ma con un pagamento a rate. La Fiorentina invece...

08 novembre 2020 15:23

"La Fiorentina si è lasciata scappare un vero top player come Pedro. Anche ieri è stato super"

14 ottobre 2020 17:14

Pedro incanta il Brasile e fa volare il Flamengo: altra doppietta messa a segno nella notte

14 ottobre 2020 11:52

Dal Brasile, Pedro segna a raffica, la Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo. Il Flamengo vuole ancora un prestito

11 ottobre 2020 23:06

Pedro splende nella notte del Maracanã. Il Flamengo vuole il prolungamento del prestito

09 ottobre 2020 22:19

Nazione, Pedro continua a segnare in Brasile ma la Fiorentina non lo riprenderà. Le ultime

09 ottobre 2020 11:14

CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?

05 agosto 2020 11:36

TMW, Gerson apre al trasferimento al Benfica in Portogallo

29 luglio 2020 20:11

Gerson: "Alla Fiorentina ho imparato ad essere calciatore vero. Merito di Pioli e dei suoi consigli"

08 luglio 2020 07:18

Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione

02 luglio 2020 17:52

Pedro: "Qui al Flamengo mi sono adattato facilmente, tutti sono pronti ad aiutarti"

13 giugno 2020 18:20

Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia

11 giugno 2020 17:00

Dal Brasile, Fiorentina-Flamengo, trovato l'accordo per Pedro: il pagamento del riscatto posticipato al 2021

11 giugno 2020 12:49

Dal Brasile, il Flamengo ritarderà la rata d'acquisto di Pedro alla Fiorentina. Ecco il motivo

09 giugno 2020 22:13

Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli

05 maggio 2020 14:06

Gerson: "L'esperienza alla Fiorentina mi ha aiutato tatticamente. Sento ancora oggi Milenkovic e Vlahovic"

16 aprile 2020 23:21

L'allenatore del Flamengo Jorge Jesus è risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato

16 marzo 2020 23:06

Ds Flamengo: "Pedro? La Fiorentina non detiene nessun controriscatto"

04 marzo 2020 12:34

Terzo gol in quattro partite, Pedro segna ancora con la maglia del Flamengo. Rete in finale

20 febbraio 2020 15:42

Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"

16 febbraio 2020 20:57

Pedro show in Brasile, il ds del Flamengo: "Non so perché in Italia non ha dimostrato il potenziale"

12 febbraio 2020 12:01

Pedro entra e segna con la maglia del Flamengo. Ma era davvero un fallimento tecnico?

09 febbraio 2020 10:11

Pedro, gol ed assist nel giorno del suo debutto con il Flamengo nella sfida contro il Resende

04 febbraio 2020 11:57

I dettagli della cessione di Pedro, prestito fino a dicembre 2020, recompra Fiorentina. Le cifre

23 gennaio 2020 19:31

UOL Esporte, Pedro ha firmato con il Flamengo. Prestito (1 mln) con riscatto a 10. Attesa l'ufficialità

22 gennaio 2020 19:51

CorSport, si attende la firma di Pedro con il Flamengo. Sarà plusvalenza per la Fiorentina

20 gennaio 2020 12:52

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