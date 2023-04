Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier

Il Nottingham Forest vuole Pedro. Il club inglese, secondo quanto riportato da FootballInsider247.com, potrebbe decidere di acquistare in estate l’attaccante brasiliano del Flamengo, la cui ultima esperienza in Europa risale ai tempi della Fiorentina. Da valutare anche se la squadra di Cooper manterrà la categoria oppure retrocederà in Championship. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI PASQUAL SULLA FIORENTINA