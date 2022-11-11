In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri

Pedro, attaccante brasiliano che farà il mondiale con il Brasile, è stato preso e poi scaricato dalla Fiorentina dopo pochi mesi nel 2019

La Lazio è stata sin qui una delle protagoniste del campionato, seconda in classifica. L’infortunio di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha però evidenziato l’assenza di un vero e proprio sostituto diretto della punta nella rosa. Infatti, sono già iniziate a circolare voci su un interessamento da parte del Direttore Sportivo Igli Tare per l’attaccante brasiliano Pedro in vista della prossima sessione di calciomercato che avrà inizio il 2 gennaio.

La notizia arriva direttamente dall’esperto giornalista turco Ekrem Konur, molto seguito anche sui social dove supera il milione di seguaci su Instagram.

Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, Igli Tare sarebbe interessato a Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio conosciuto semplicemente come Pedro, attaccante del Flamengo e della Nazionale brasiliana e vecchia conoscenza della Serie A, dove ha vestito la maglia della Fiorentina scendendo in campo però solo in 4 occasioni.

Si tratta di un attaccante molto rapido, strutturato fisicamente e abile nel gioco aereo, che dopo la non fortunata prima esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina che dopo averlo venduto ha poi anche non esercitato il diritto di recompra sul suo cartellino, ha fatto ritorno in Brasile al Flamengo dove si sta ben comportando come raccontano i suoi numeri in questa stagione: ben 29 gol e 10 assist in 59 presenze complessive. Queste ottime prestazioni che oltre a farlo ritornare nel mirino dei club europei in ottica calciomercato, gli sono valse anche la chiamata da parte della nazionale maggiore e la convocazione per i prossimi mondiali in Qatar.

LE PAROLE DI SAPONARA

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