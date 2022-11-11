Saponara confessa: "Dalla panchina ci hanno detto che il gol era buono. I fischi un colpo al cuore"
Riccardo Saponara ha parlato a due giorni dalla partita contro il Milan, queste le sue parole, assist man contro la Salernitana
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 14:38
Riccardo Saponara ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, questo il video delle sue parole:
https://www.labaroviola.com/bucchioni-la-sosta-fa-bene-alla-fiorentina-cabral-lo-manderei-in-prestito-venderei-nico-per-berardi/191972/