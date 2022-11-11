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Saponara confessa: "Dalla panchina ci hanno detto che il gol era buono. I fischi un colpo al cuore"

Riccardo Saponara ha parlato a due giorni dalla partita contro il Milan, queste le sue parole, assist man contro la Salernitana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 14:38
Saponara confessa: "Dalla panchina ci hanno detto che il gol era buono. I fischi un colpo al cuore" - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Riccardo Saponara ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, questo il video delle sue parole:

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

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