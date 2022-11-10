Bucchioni: "La sosta fa bene alla Fiorentina, Cabral lo manderei in prestito. Venderei Nico per Berardi"

Vince la Fiorentina e sono cinque vittorie consecutive tra Coppa e campionato, il parere di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria contro la Salernitana, queste le sue parole:

Adesso la Fiorentina ha trovato ritmo e intensità, sono cinque vittorie consecutive, ci sono dei margini di crescita ulteriori, in questi due mesi Italiano lavorerà come un martello sul campo e tanti potranno crescere ancora, penso a Dodò, penso a Barak. La Fiorentina è uscita da questo momento di difficoltà, per tre motivi secondo me, la società che ha protetto l'allenatore e non lo ha colpevolizzato, poi c'è Italiano, uno che quasi non dorme la notte per risolvere i problemi, ha dovuto cambiare modo di gestire e di preparare la squadra.

L'allenatore ha capito e la squadra ha seguito l'allenatore perchè Italiano è credibile agli occhi della squadra, ci sono stati tanti colloqui individuali e collettivi. Anche con Barak è avvenuto, insieme hanno deciso di intraprendere strade nuove. La squadra gioca più bassa e verticalizza con Bonaventura che spesso si sgancia per favorire l'attaccante. Adesso la squadra è al massimo da un punto di vista fisico

E' un campionato anomalo, la sosta potrebbe aiutare la Fiorentina perchè in 2 mesi Italiano avrà modo di lavorare e di recuperare qualche giocatore. Ci sono dei margini ampi anche nella fase difensiva, il gol di ieri mi è piaciuto poco, i problemi come quello dell'attaccante, restano. Nico e Sottil non hanno quasi mai giocato, ecco perchè restano ampi margini

In serie A ci sono 2 società sull'orlo del fallimento, non fatevi fare i nomi tanto fra poco usciranno i nomi, le società di serie A hanno chiesto deroga sul pagamento della tasse, se ciò non dovesse accadere sarebbe un problema per tanti

Il problema va risolto in attacco, manderei in prestito Cabral, mancano più di 2 terzi della stagione, qualcosa va fatto, adesso vediamo dopo il mondiale come torna Jovic

Tante sconfitte che sono arrivate sono state immeritate, penso a quelle contro Inter e Atalanta. Le vittorie che sono arrivate, penso a quella di La Spezia, è stata una vittoria di lotta e battaglie. A centrocampo non abbiamo visto il vero Mandragora, lui sa fare molto meglio. Su Cabral io prenderei qualcosa di meglio, sta facendo fatica, ormai è un anno, secondo me una riga va tirata, ci sono stati dei miglioramenti ma poi ci sono anche dei passi indietro

Nico Gonzalez è stato pagato troppo per la resa che ha avuto con la Fiorentina, ho forti dubbi, se dovesse fare un mercato eccezionale e qualcuno ti porta i soldi che chiedi perchè non venderlo, a patto che ci sia già pronto un sostituto all'altezza, non come fatto con Vlahovic. Io prenderei Berardi, sono innamorato di lui ma dipende quanto ti chiede il Sassuolo, certamente non 30 milioni

La Fiorentina non ha saputo comunicare bene le mancanze che ha avuto, Mourinho ogni volta che parla dice che gli manca Dybala. Sottil, Nico, Castrovilli sono giocatori che potranno tornare utili alla squadra, ci sono ampi margini"

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/italiano-nico-gonzalez-lo-rivedremo-nel-2023-oggi-sbagliato-gol-incredibili-e-preso-gol-al-primo-tiro/191891/