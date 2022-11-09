Italiano: "Nico Gonzalez lo rivedremo nel 2023. Oggi sbagliato gol incredibili e preso gol al primo tiro"

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria in casa contro la Salernitana

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana, queste le parole

"Abbiamo ripreso a sbagliare gol incredibili, al primo tiro prendiamo gol, ma chi entra dalla panchina può fare la differenza, con i 5 cambi sono importanti i cambi, è successa la stessa cosa nelle partite scorsa, oltre la nostra proposta che adesso è diversa sta cambiando anche l'atteggiamento di chi è entra per noi è importantissimo e questo mi rende felice

La squadra cerca sempre di fare bene, con Gonzalez credo ci si rivedrà nel 2023, mancano 3 giorni ad una partita importante e il giocatore non è al 100%. Adesso andiamo a San Siro a giocare contro il Milan contro una squadra stellare, chi giocherà dovrà fare il massimo

La squadra ha reagito ad un momento negativo non facile, si stava iniziando a minare qualche certezza, ci vuole voglia e determinazione e la squadra la sta mettendo in campo, voglio rimarcare l'atteggiamento di tutti, non è semplice cercare di smuovere qualche equilibrio, siamo venuti fuori da un momento non bello, si era complicato tutto, entusiasmo, umore

Ci dobbiamo adeguare tutti alla sosta, e la prima volta che capita, ci arriviamo bene a questa sosta, volevamo fare più punti possibile, adesso arriva un'altra partita in cui vogliamo fare bene. Avremo due settimane di stop e poi riprenderemo ad allenarci, da gennaio avremo da recuperare in campionato e la Conference

Temevamo questa partita, la Salernitana aveva messo sotto la Lazio, abbiamo fatto 3 vittorie consecutive. Castrovilli sta iniziando a lavorare con la squadra, Sottil ci auguriamo di averlo a pieno alla ripresa della stagione

Ikonè deve migliorare in concretezza come tutta la squadra, oggi abbiamo sbagliato tante occasioni da gol, oggi ha fatto un grande assist. Rispetto ad un mese fa stiamo segnando con concretezza, il lavoro paga, ora cercheremo di chiudere bene"

LE PAGELLE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA

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