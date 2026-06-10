Da Napoli: "Manna vuole Ndour, il calciatore apre al Napoli ma la Fiorentina chiede 30 milioni"

Il Napoli piomba su ndour che apre alla destinazione, ma la Fiorentina lo valuta 30 milioni

C’è una certezza nel calciomercato estivo del Napoli: il centrocampo sarà il reparto più rivoluzionato dell’intera rosa. Non è un’opinione, è quasi una necessità strutturale. Il Napoli punta a fare cassa con le uscite di diversi elementi, tra cui Anguissa che potrebbe essere arrivato a fine ciclo, con operazioni che complessivamente potrebbero fruttare un tesoretto vicino ai 100 milioni di euro, da reinvestire sui nuovi acquisti. Ed è proprio dalla mediana che si attende la risposta più concreta sul piano degli innesti. In questo scenario, nelle ultime settimane è emerso con sempre maggiore forza un nome che sta animando le riflessioni della dirigenza partenopea: quello di Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina.

Il direttore sportivo Giovanni Manna non è tipo da aspettare l’ultimo momento. Metodico, attento ai dettagli e capace di muoversi con anticipo sui propri obiettivi, nelle settimane recenti ha avviato contatti concreti con i rappresentanti del calciatore. Il segnale più incoraggiante che emerge da questi primi dialoghi è che non ci sono ostacoli sul fronte personale: l’entourage del ragazzo non ha creato difficoltà, non ha opposto resistenza, e l’idea di un approdo in maglia azzurra non dispiace affatto al diretto interessato. Una base di partenza importante, che consente al Napoli di lavorare con la necessaria serenità.

Per il centrocampo, tra i vari nomi nei radar, il Napoli continua a seguire con interesse Ndour della Fiorentina. Non si tratta di un semplice sondaggio esplorativo: l’interesse è strutturato, ragionato, e parte da un’analisi approfondita delle caratteristiche del giocatore e di come queste si sposino con le esigenze tecniche e regolamentari del club. Fin qui tutto bene, si potrebbe dire. Ma è proprio a questo punto che comincia la parte più complicata della trattativa. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di svendere uno dei propri gioielli più brillanti: la società gigliata parte da una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Una richiesta importante, che ha trovato un Napoli in ascolto ma non ancora pronto a capitolare.

La Fiorentina riserva grande attenzione a Ndour: le sue qualità atletiche e la sua capacità di coprire diverse zone del campo vengono considerate risorse preziose, e il club viola che sta ridisegnando il proprio progetto tecnico con il nuovo allenatore Fabio Grosso, non ha fretta di aprire le porte a offerte che non soddisfino pienamente le proprie aspettative.

Il Napoli ha recepito la richiesta, la sta analizzando con attenzione e sta lavorando a una controproposta. L’obiettivo è duplice: capire se esistano margini per abbassare la valutazione cash oppure se ci sia la possibilità di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica che possa rendere l’operazione più sostenibile dal punto di vista economico. Non è un approccio insolito per il club partenopeo, che negli anni ha dimostrato di saper costruire operazioni creative e vantaggiose per entrambe le parti.

La strada per portare Cher Ndour all’ombra del Vesuvio è tracciata ma non ancora percorsa. I contatti tra Manna e l’entourage del calciatore hanno gettato basi positive, l’interesse è reciproco e la volontà del giocatore non è un problema. Il vero ostacolo è la distanza tra la valutazione della Fiorentina e quella del Napoli, un gap che si proverà a colmare con pazienza, strategia e magari qualche carta creativa. Il Napoli, come sempre, non si farà trovare impreparato. Lo scrive NapoliNetwork