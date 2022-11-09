PAGELLE VIOLA: JOVIC FA GODERE, BONAVENTURA MVP. BIRAGHI E CABRAL UN DISASTRO
Vince la Fiorentina in casa contro la Salernitana grazie ai gol di Bonaventura e Jovic, le pagelle dei giocatori viola
Terracciano 5,5 Spettatore per quasi tutta la partita, in occasione del gol subito si butta dalla parte opposta, sbaglia anche a non uscire in quella circostanza per ridurre il cono di tiro al giocatore della Salernitana
Dodò 6,5 Una grande partita in fase offensiva del terzino brasiliano che serve più di un pallone prezioso, scambia benissimo con Bonaventura e si libera spesso. Bravo e ordinato anche in fase difensiva
Milenkovic 5,5 Si perde Dia che scambia e segna, per il resto ha giocato una gara di normale amministrazione
Igor 5,5 Come il suo collega di reparto, paga l'essersi perso Piatek che serve l'assist per il pareggio
Biraghi 5 Letteralmente umiliato dal suo avversario in più di una circostanza, tolto da Italiano perchè era visibilmente in giornata no
Amrabat 6,5 La solita grande partita di lotta e di ordine del marocchino, nel mezzo si fa rispettare e quasi mai superare
Mandragora 5,5 Scolastico, non ha mai un guizzo e non va mai in verticale, si limita al compitino che non basta
Bonaventura 7 La vera mente della squadra, con questo nuovo modulo è il cervello della manovra, tutte le azioni offensive nascono dai suoi piedi. Segna per la seconda giornata di seguito
Kouamè 5,5 Sbaglia tanti gol ed è sempre molto impreciso in zona gol, errori che potevano pesare come macigni
Ikonè 6,5 Fa l'assist per il primo gol, se ne mangia uno ma è sempre nel vivo dell'azione e della manovra offensiva. Può e deve essere più preciso e più
Cabral 5 Sbaglia tutto quello che può sbagliare, fuori partita
Saponara 6,5 Salta il proprio diretto avversario in continuazione, mette a segno un grande assist per Jovic
Jovic 7 Entra, segna ed è decisivo con una grande esultanza di cui avevamo tutti bisogno
Terzic 6,5 In 15 minuti fa tutto quello che non fa Biraghi. Attacca con precisione, crossa sempre nella maniera corretta, non si fa mai sorprendere in fase difensiva
DAZN OSCURA IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA-SALERNITANA
https://www.labaroviola.com/dazn-oscura-fiorentina-salernitana-tifosi-viola-in-rivolta-problemi-solo-per-la-gara-di-firenze/191841/