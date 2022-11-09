PAGELLE VIOLA: JOVIC FA GODERE, BONAVENTURA MVP. BIRAGHI E CABRAL UN DISASTRO

Vince la Fiorentina in casa contro la Salernitana grazie ai gol di Bonaventura e Jovic, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 5,5 Spettatore per quasi tutta la partita, in occasione del gol subito si butta dalla parte opposta, sbaglia anche a non uscire in quella circostanza per ridurre il cono di tiro al giocatore della Salernitana

Dodò 6,5 Una grande partita in fase offensiva del terzino brasiliano che serve più di un pallone prezioso, scambia benissimo con Bonaventura e si libera spesso. Bravo e ordinato anche in fase difensiva

Milenkovic 5,5 Si perde Dia che scambia e segna, per il resto ha giocato una gara di normale amministrazione

Igor 5,5 Come il suo collega di reparto, paga l'essersi perso Piatek che serve l'assist per il pareggio

Biraghi 5 Letteralmente umiliato dal suo avversario in più di una circostanza, tolto da Italiano perchè era visibilmente in giornata no

Amrabat 6,5 La solita grande partita di lotta e di ordine del marocchino, nel mezzo si fa rispettare e quasi mai superare

Mandragora 5,5 Scolastico, non ha mai un guizzo e non va mai in verticale, si limita al compitino che non basta

Bonaventura 7 La vera mente della squadra, con questo nuovo modulo è il cervello della manovra, tutte le azioni offensive nascono dai suoi piedi. Segna per la seconda giornata di seguito

Kouamè 5,5 Sbaglia tanti gol ed è sempre molto impreciso in zona gol, errori che potevano pesare come macigni

Ikonè 6,5 Fa l'assist per il primo gol, se ne mangia uno ma è sempre nel vivo dell'azione e della manovra offensiva. Può e deve essere più preciso e più

Cabral 5 Sbaglia tutto quello che può sbagliare, fuori partita

Saponara 6,5 Salta il proprio diretto avversario in continuazione, mette a segno un grande assist per Jovic

Jovic 7 Entra, segna ed è decisivo con una grande esultanza di cui avevamo tutti bisogno

Terzic 6,5 In 15 minuti fa tutto quello che non fa Biraghi. Attacca con precisione, crossa sempre nella maniera corretta, non si fa mai sorprendere in fase difensiva

DAZN OSCURA IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA-SALERNITANA

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