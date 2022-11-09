Dazn oscura Fiorentina-Salernitana, tifosi viola in rivolta. Problemi solo per la gara di Firenze

Problemi tecnici di Dazn per Fiorentina-Salernitana, infatti l'emittente non sta trasmettendo la gara del Franchi

Tifosi viola (e non solo) in rivolta contro Dazn. Infatti la partita tra Fiorentina e Salernitana non è visibile sulla piattaforma che dovrebbe trasmetterla scatenando la rabbia di tutti coloro che erano pronti a vedere la gara. Nessun problema invece per tutte le altre partite della serata che sono regolarmente visibili. Tranne Fiorentina-Salernitana. Il primo tempo è stato quasi interamente oscurato, dal 42' è partita la normale visione

LA BELLA STORIA CHE ARRIVA DAL SETTORE VIOLA A GENOVA

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