Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Koleosho che apre alla Serie A. Piace Okoli, il Leicester chiede 10 milioni”

Fiorentina in USA… con il tema Made in Italy

In USA con il tema.... Made in Italy. Il viaggio di Ferrari e Paratici negli States insieme alla proprietà americana inizia ora, con l'obiettivo di gettare le basi per la nuova stagione. Dopo l'ufficializzazione di Grosso, ora la parola chiave è "ambizione". E dai primi summit emergono alcuni nomi che già potrebbero diventare di attualità per la nuova Fiorentina.

Si stabiliranno insieme alla proprietà le linee guida della prossima stagione, in parte comunque definite, ma andranno tradotte sul mercato fra cessioni e acquisti senza fare gli errori dell'anno scorso. Finanziare le entrate sì, innanzitutto con le uscite e potenzialmente andando su giovani azzurri di belle speranze. Si inserisce in questo caso il nome di Luca Koleosho, recentemente all'opera nella Nazionale maggiore sperimentale di Baldini. Accanto a Comuzzo e Ndour, ha ben figurato come esterno offensivo rapido e duttile che potrebbe fare al caso del 4-3-3 di Grosso. Proprietà Burnley, retrocesso dalla Premier, ha giocato in prestito al Paris FC da gennaio e sarebbe disposto a scoprire la Serie A.

L'altro nome è quello di Caleb Okoli, oggi al Leicester. Con le Foxes il difensore è addirittura retrocesso in terza serie inglese. Atalanta Frosinone le sue squadre in A, ora ha un prezzo di circa 10 milioni e potrebbe andare a sostituire Rugani nel pacchetto difensivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.