Di Marzio rivela: "Faccia a faccia tra Lucci e la Fiorentina per Kean". Futuro tutto da scrivere
Nelle prossime settimane Paratici incontrerà l'agente dell'attaccante per chiarire prospettive e strategie
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 00:10
La Fiorentina, dopo aver annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore, continua a ragionare anche sui giocatori già in squadra. Uno di questi è Moise Kean. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra Lucci, agente dell'attaccante italiano, e i vertici della Fiorentina per confrontarsi. Le parti non hanno ancora approfondito il discorso e, da questo punto di vista, sarà importante capire innanzitutto le intenzioni dei Viola.