Di Marzio rivela: "Faccia a faccia tra Lucci e la Fiorentina per Kean". Futuro tutto da scrivere

Nelle prossime settimane Paratici incontrerà l'agente dell'attaccante per chiarire prospettive e strategie

La Fiorentina, dopo aver annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore, continua a ragionare anche sui giocatori già in squadra. Uno di questi è Moise Kean. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra Lucci, agente dell'attaccante italiano, e i vertici della Fiorentina per confrontarsi. Le parti non hanno ancora approfondito il discorso e, da questo punto di vista, sarà importante capire innanzitutto le intenzioni dei Viola.

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