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Notizie Saponara Fiorentina

Saponara emozionato: " Ringrazio società e tifosi, resterò sempre tifoso della Fiorentina"

25 luglio 2025 22:36

Saponara si ritira e lascia il calcio giocato, entrerà a far parte dello staff tecnico della Carrarese

20 luglio 2025 10:27

Saponara: "7 anni speciali a Firenze, amato come uomo prima del calciatore. Astori? Punto di riferimento"

23 marzo 2025 09:56

Saponara: "Ciao Joe, riposa in pace. Un grande abbraccio a tutto il mondo Viola"

20 marzo 2024 14:25

Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia

28 gennaio 2024 18:27

Saponara al Verona è un mistero. Baroni lo bacchetta: "Pretendo di più, può dare una mano"

01 dicembre 2023 19:08

Saponara flop al Verona, fa panchina. Pin: "Sono sorpreso che non giochi. Alla Fiorentina faceva bene"

24 novembre 2023 19:37

Saponara si presenta a Verona: "Alla Fiorentina ho trovato nuova linfa. Con Italiano è scattata la scintilla"

25 luglio 2023 17:58

Saponara va al Verona, la scelta è stata fatta. Il contratto dovrebbe essere un biennale, siamo ai dettagli

08 luglio 2023 13:11

La Fiorentina saluta e ringrazia Saponara: "Hai indossato maglia Viola con professionalità e disponibilità"

30 giugno 2023 18:00

Da Verona: "L'Hellas mette nel mirino Saponara. Nuova avventura in Serie A per l'ex Fiorentina?"

29 giugno 2023 16:30

Saponara svincolato, l'Udinese ci pensa e anche il Bologna è interessato a prenderlo a parametro zero

22 giugno 2023 19:46

La lettera di addio di Saponara: "Grazie Fiorentina, Firenze mi è entrata nel cuore, ho dato tutto"

17 giugno 2023 12:41

Sky Sport annuncia: "La Fiorentina ha comunicato ufficialmente a Saponara che il contratto non gli sarà rinnovato"

15 giugno 2023 20:12

Sky Sport annuncia: "La Fiorentina non rinnoverà il contratto a Saponara. Arriverà un altro esterno"

13 giugno 2023 00:01

Saponara: "Sconfitta che fa più male di quella dell'Inter. Delusione che ci rafforzerà"

08 giugno 2023 00:46

Saponara è in scadenza ma potrebbe restare alla Fiorentina: serve fare un’attenta riflessione

04 giugno 2023 09:15

"Se i gol di Saponara li avesse fatti Pelè o Maradona sarebbe stato celebrato. Il merito è di Italiano"

03 giugno 2023 15:18

Una perla l’ultimo regalo di Ricky Saponara: regalerà alla Fiorentina l’ottavo posto?

03 giugno 2023 09:43

Saponara il migliore, 7,5 in pagella. Disegna un tracciante quasi no look 

03 giugno 2023 09:40

Saponara sostituito al 64' per infortunio. Problema all'adduttore ma non dovrebbe essere grave

21 maggio 2023 17:34

Saponara e Sirigu hanno i contratti in scadenza il 30 giugno: se ne discuterà a fine stagione 

09 maggio 2023 10:02

Nazione: “Kouamé il migliore in campo, un gol di testa e un assist a Saponara: gioca con intensità e concentrazione”

24 aprile 2023 09:58

Saponara: "Siamo arrabbiati, abbiamo abbassato la concentrazione, dobbiamo sistemare qualcosa"

23 aprile 2023 19:36

Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari

13 aprile 2023 09:36

I convocati della Fiorentina per lo Spezia. Tornano Milenkovic e Saponara. Amrabat squalificato

07 aprile 2023 18:53

Saponara non convocato perchè influenzato. Milenkovic parte domani per Cremona

04 aprile 2023 18:43

Biraghi influenzato. Assenti Igor, Saponara, Terzic e Terracciano al lavoro al centro sportivo

25 marzo 2023 11:40

Saponara ammette: "Nel momento migliore della mia carriera in nazionale allenava Conte..."

22 marzo 2023 21:17

Saponara: "Non mi aspettavo di giocare cosi tanto. Jovic uno dei più forti con cui ho mai giocato"

22 marzo 2023 20:46

Saponara: "Siamo stanchi. Oggi serviva una prova sporca, vinta con le unghie e con i denti"

19 marzo 2023 17:51

Saponara: "La vittoria col Verona ci ha dato tranquillità e consapevolezza di essere una squadra forte"

15 marzo 2023 16:15

Saponara: "Vogliamo continuare a toglierci soddisfazioni. È uno dei momenti più importanti della mia carriera"

15 marzo 2023 15:45

Saponara: "Sfida importante. Ci servono punti per stare tranquilli e allontanarci dalle posizioni che scottano"

27 febbraio 2023 18:10

Saponara: "Bravi a ribaltare i pronostici del sorteggio. Siamo andati in difficoltà più del dovuto"

24 febbraio 2023 00:04

Commisso: "Con gol su rovesciata di Saponara giudizi diversi" Monti: "Con 3 ruote mio nonno sarebbe un carretto"

07 febbraio 2023 15:54

Saponara, oggi giorno libero per la squadra ma lui decide di allenarsi in palestra

06 febbraio 2023 19:24

Saponara deluso: "Amaro in bocca per la traversa, era gol splendido. Contento per arrivo Brekalo"

05 febbraio 2023 20:55

La Fiorentina celebra Saponara: con la Lazio è arrivata la 200a presenza in Serie A

30 gennaio 2023 16:45

 Moviola Gazzetta: “Regolare il gol dell’1-0 della Lazio. No rigore su Saponara, è simulazione accentua la caduta”

30 gennaio 2023 08:49

Convocati Fiorentina per il Torino: tornano Saponara e Mandragora, Castrovilli out, assente Gollini

20 gennaio 2023 18:16

Verso il Torino: Mandragora e Saponara al rientro, forse anche Quarta. Sottil e Cabral ancora out 

16 gennaio 2023 08:47

Saponara fuori, distorsione alla caviglia sinistra: nelle prossime ore si deciderà quando torna

12 gennaio 2023 09:14

I convocati di Italiano contro la Samp: fuori Cabral, Saponara e Terracciano

11 gennaio 2023 18:22

Saponara è il leader silenzioso della Fiorentina. Rinnovo? No fretta, se ne parlerà in estate

09 gennaio 2023 09:30

Saponara: "Crediamo nell'Europa, sappiamo di potercela fare. Dedico gol e vittoria ad Astori"

07 gennaio 2023 17:33

Sportitalia, la Fiorentina prende tempo sul rinnovo di Biraghi, si spinge invece per Amrabat

22 dicembre 2022 21:27

Saponara su Amrabat: "Alla Fiorentina ha avuto alti e bassi, ma è sempre serio. Dà l'anima in campo"

12 dicembre 2022 21:35

Saponara: "Auguriamo ad Amrabat di rimanere in Qatar il più possibile. Sorpreso da Castrovilli"

07 dicembre 2022 20:33

Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni"

28 novembre 2022 12:25

CorFio, Bonaventura-Fiorentina è quasi fatta per il rinnovo. Saponara e Venuti? Riflessioni in corso

23 novembre 2022 08:50

Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"

18 novembre 2022 12:44

Saponara confessa: "Dalla panchina ci hanno detto che il gol era buono. I fischi un colpo al cuore"

11 novembre 2022 14:38

Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono"

06 novembre 2022 14:46

Tutti Pazzi per Riccardo Saponara, premiato come miglior goal della giornata di Conference

04 novembre 2022 13:55

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

04 novembre 2022 11:55

Saponara: "Italiano in allenamento mi stuzzica perchè provo la giocata. Ultima volta figuraccia con la Samp"

03 novembre 2022 19:46

Nazione, a giugno 2023 scadranno i contratti di Saponara e Bonaventura. Barak e Gollini per il riscatto 

02 novembre 2022 08:40

Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?

14 ottobre 2022 00:17

Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna

10 ottobre 2022 23:16

Corriere dello Sport, rinnovo Venuti in stand by. Saponara a Bonaventura? Discorsi approfonditi a fine stagione

09 ottobre 2022 09:10

Saponara vende la sua casa in pieno centro a Firenze all'ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale

08 settembre 2022 13:58

Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi

31 agosto 2022 22:15

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

Da Cagliari: Saponara idea per il reparto avanzato dei sardi. L'assalto dopo la cessione di Pereiro

12 agosto 2022 20:05

Saponara: "La maglia viola è orgoglio e responsabilità. Italiano non ti lascia respirare, vogliamo confermarci"

25 luglio 2022 14:21

Ufficiale: Saponara ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2023

30 giugno 2022 09:39

TgR annuncia: "Saponara ha rinnovato con la Fiorentina. Contratto di un anno per il fantasista italiano"

29 giugno 2022 22:29

Corriere dello Sport, Saponara rinnova con la Fiorentina: obiettivo arrivare al 2024

29 giugno 2022 09:05

Corriere dello Sport, Saponara verso il rinnovo fino al 2024: la firma non è ancora arrivata  

22 giugno 2022 09:37

Pedullà rivela: "Saponara, sirene estere. Ma ci sono margini importanti per il rinnovo con la Fiorentina"

18 giugno 2022 19:07

Odriozola racconta lo spogliatoio: "Nico il più burlone, fa sempre scherzi. Saponara il più stiloso"

10 giugno 2022 12:56

Il Corriere dello Sport scrive: "Accordo tra la Fiorentina e Saponara per il rinnovo, manca solo la firma"

26 maggio 2022 16:52

Stadio, Milenkovic potrebbe rinnovare nuovamente di un anno. Saponara resterà alla Fiorentina

26 maggio 2022 10:47

Saponara rivela: "Ho un accordo per il rinnovo con la Fiorentina. Europa la mia gioia più grande"

22 maggio 2022 00:07

Pasqual bacchetta: "Mi fanno ridere quelli che pensano che la società non voglia andare in Europa"

21 maggio 2022 15:22

Probabile formazione: Italiano inserirà Amrabat, fuori Torreira. Ballottaggio Ikoné-Saponara 

21 maggio 2022 09:12

Saponara: "Oggi non possiamo sbagliare, punti obbligatori per l'Europa. Partita fondamentale"

16 maggio 2022 18:17

Dal centro sportivo, Saponara in leggero vantaggio su Ikonè. Stagione finita per Odriozola?

14 maggio 2022 20:39

Corriere dello Sport, tante conferme, Italiano ha un solo dubbio, nel tridente Ikoné o Saponara?

13 maggio 2022 09:25

Repubblica, Futuro Saponara? Aspetta una chiamata dalla Fiorentina, ha la stima di tutti

07 maggio 2022 10:07

Saponara è l'arma in più della Fiorentina: diverse le partite che ha risolto con gol e assist

06 maggio 2022 09:11

Saponara ammette: "Siamo arrabbiati, contro Udinese e Salernitana persi punti che pensavamo di fare"

05 maggio 2022 17:27

Saponara annuncia: "Facciamo i complimenti a Sottil perchè dopo 10 anni è si è preso la patente"

05 maggio 2022 16:17

Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"

26 aprile 2022 14:41

Nazione, Fiorentina stai attenta, Saponara vuole restare ma la Lazio di Sarri è molto interessata

26 aprile 2022 12:24

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Il Messaggero: "La Lazio di Sarri pensa a Saponara per sostituire l'obiettivo viola Luis Alberto"

23 aprile 2022 13:18

Contro la Juventus giocherà Saponara dal 1', fuori Ikoné, titolare ieri con il Venezia

17 aprile 2022 10:12

Saponara: "Mi piacerebbe restare in viola, Italiano mi ha migliorato lo avrei voluto conoscere prima"

15 aprile 2022 12:54

La Fiorentina è cambiata contro le big: Saponara la chiave in campo, decisive le mosse di Italiano

13 aprile 2022 09:27

Nazione, Ikonè adesso sta bene, ma per Italiano parte comunque indietro a Sottil a Saponara

09 aprile 2022 13:31

Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?

03 aprile 2022 18:50

Saponara dal 1° febbraio è svincolato: resta viva l'ipotesi rinnovo con la Fiorentina

29 marzo 2022 09:52

Saponara ammette: "Non mi aspettavo che avessi avuto questa opportunità quest'anno in viola"

27 marzo 2022 22:13

Saponara parla di Vlahovic: "Siamo stati tutti dispiaciuti dalla sua partenza, era fenomenale"

27 marzo 2022 21:59

Saponara: "Se andiamo in Europa faccio il fioretto di non mangiare sushi. Contro l'Inter amareggiati"

27 marzo 2022 21:34

Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina

27 marzo 2022 12:35

La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video

26 marzo 2022 16:09

Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi

20 marzo 2022 15:16

Archivio

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