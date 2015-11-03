Notizie Saponara Fiorentina

Saponara emozionato: " Ringrazio società e tifosi, resterò sempre tifoso della Fiorentina"
25 luglio 2025 22:36
Saponara si ritira e lascia il calcio giocato, entrerà a far parte dello staff tecnico della Carrarese
20 luglio 2025 10:27
Saponara: "7 anni speciali a Firenze, amato come uomo prima del calciatore. Astori? Punto di riferimento"
23 marzo 2025 09:56
Saponara: "Ciao Joe, riposa in pace. Un grande abbraccio a tutto il mondo Viola"
20 marzo 2024 14:25
Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia
28 gennaio 2024 18:27
Saponara al Verona è un mistero. Baroni lo bacchetta: "Pretendo di più, può dare una mano"
01 dicembre 2023 19:08
Saponara flop al Verona, fa panchina. Pin: "Sono sorpreso che non giochi. Alla Fiorentina faceva bene"
24 novembre 2023 19:37
Saponara si presenta a Verona: "Alla Fiorentina ho trovato nuova linfa. Con Italiano è scattata la scintilla"
25 luglio 2023 17:58
Saponara va al Verona, la scelta è stata fatta. Il contratto dovrebbe essere un biennale, siamo ai dettagli
08 luglio 2023 13:11
La Fiorentina saluta e ringrazia Saponara: "Hai indossato maglia Viola con professionalità e disponibilità"
30 giugno 2023 18:00
Da Verona: "L'Hellas mette nel mirino Saponara. Nuova avventura in Serie A per l'ex Fiorentina?"
29 giugno 2023 16:30
Saponara svincolato, l'Udinese ci pensa e anche il Bologna è interessato a prenderlo a parametro zero
22 giugno 2023 19:46
La lettera di addio di Saponara: "Grazie Fiorentina, Firenze mi è entrata nel cuore, ho dato tutto"
17 giugno 2023 12:41
Sky Sport annuncia: "La Fiorentina ha comunicato ufficialmente a Saponara che il contratto non gli sarà rinnovato"
15 giugno 2023 20:12
Sky Sport annuncia: "La Fiorentina non rinnoverà il contratto a Saponara. Arriverà un altro esterno"
13 giugno 2023 00:01
Saponara: "Sconfitta che fa più male di quella dell'Inter. Delusione che ci rafforzerà"
08 giugno 2023 00:46
Saponara è in scadenza ma potrebbe restare alla Fiorentina: serve fare un’attenta riflessione
04 giugno 2023 09:15
"Se i gol di Saponara li avesse fatti Pelè o Maradona sarebbe stato celebrato. Il merito è di Italiano"
03 giugno 2023 15:18
Una perla l’ultimo regalo di Ricky Saponara: regalerà alla Fiorentina l’ottavo posto?
03 giugno 2023 09:43
Saponara il migliore, 7,5 in pagella. Disegna un tracciante quasi no look
03 giugno 2023 09:40
Saponara sostituito al 64' per infortunio. Problema all'adduttore ma non dovrebbe essere grave
21 maggio 2023 17:34
Saponara e Sirigu hanno i contratti in scadenza il 30 giugno: se ne discuterà a fine stagione
09 maggio 2023 10:02
Nazione: “Kouamé il migliore in campo, un gol di testa e un assist a Saponara: gioca con intensità e concentrazione”
24 aprile 2023 09:58
Saponara: "Siamo arrabbiati, abbiamo abbassato la concentrazione, dobbiamo sistemare qualcosa"
23 aprile 2023 19:36
Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari
13 aprile 2023 09:36
I convocati della Fiorentina per lo Spezia. Tornano Milenkovic e Saponara. Amrabat squalificato
07 aprile 2023 18:53
Saponara non convocato perchè influenzato. Milenkovic parte domani per Cremona
04 aprile 2023 18:43
Biraghi influenzato. Assenti Igor, Saponara, Terzic e Terracciano al lavoro al centro sportivo
25 marzo 2023 11:40
Saponara ammette: "Nel momento migliore della mia carriera in nazionale allenava Conte..."
22 marzo 2023 21:17
Saponara: "Non mi aspettavo di giocare cosi tanto. Jovic uno dei più forti con cui ho mai giocato"
22 marzo 2023 20:46
Saponara: "Siamo stanchi. Oggi serviva una prova sporca, vinta con le unghie e con i denti"
19 marzo 2023 17:51
Saponara: "La vittoria col Verona ci ha dato tranquillità e consapevolezza di essere una squadra forte"
15 marzo 2023 16:15
Saponara: "Vogliamo continuare a toglierci soddisfazioni. È uno dei momenti più importanti della mia carriera"
15 marzo 2023 15:45
Saponara: "Sfida importante. Ci servono punti per stare tranquilli e allontanarci dalle posizioni che scottano"
27 febbraio 2023 18:10
Saponara: "Bravi a ribaltare i pronostici del sorteggio. Siamo andati in difficoltà più del dovuto"
24 febbraio 2023 00:04
Commisso: "Con gol su rovesciata di Saponara giudizi diversi" Monti: "Con 3 ruote mio nonno sarebbe un carretto"
07 febbraio 2023 15:54
Saponara, oggi giorno libero per la squadra ma lui decide di allenarsi in palestra
06 febbraio 2023 19:24
Saponara deluso: "Amaro in bocca per la traversa, era gol splendido. Contento per arrivo Brekalo"
05 febbraio 2023 20:55
La Fiorentina celebra Saponara: con la Lazio è arrivata la 200a presenza in Serie A
30 gennaio 2023 16:45
Moviola Gazzetta: “Regolare il gol dell’1-0 della Lazio. No rigore su Saponara, è simulazione accentua la caduta”
30 gennaio 2023 08:49
Convocati Fiorentina per il Torino: tornano Saponara e Mandragora, Castrovilli out, assente Gollini
20 gennaio 2023 18:16
Verso il Torino: Mandragora e Saponara al rientro, forse anche Quarta. Sottil e Cabral ancora out
16 gennaio 2023 08:47
Saponara fuori, distorsione alla caviglia sinistra: nelle prossime ore si deciderà quando torna
12 gennaio 2023 09:14
I convocati di Italiano contro la Samp: fuori Cabral, Saponara e Terracciano
11 gennaio 2023 18:22
Saponara è il leader silenzioso della Fiorentina. Rinnovo? No fretta, se ne parlerà in estate
09 gennaio 2023 09:30
Saponara: "Crediamo nell'Europa, sappiamo di potercela fare. Dedico gol e vittoria ad Astori"
07 gennaio 2023 17:33
Sportitalia, la Fiorentina prende tempo sul rinnovo di Biraghi, si spinge invece per Amrabat
22 dicembre 2022 21:27
Saponara su Amrabat: "Alla Fiorentina ha avuto alti e bassi, ma è sempre serio. Dà l'anima in campo"
12 dicembre 2022 21:35
Saponara: "Auguriamo ad Amrabat di rimanere in Qatar il più possibile. Sorpreso da Castrovilli"
07 dicembre 2022 20:33
Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni"
28 novembre 2022 12:25
CorFio, Bonaventura-Fiorentina è quasi fatta per il rinnovo. Saponara e Venuti? Riflessioni in corso
23 novembre 2022 08:50
Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"
18 novembre 2022 12:44
Saponara confessa: "Dalla panchina ci hanno detto che il gol era buono. I fischi un colpo al cuore"
11 novembre 2022 14:38
Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono"
06 novembre 2022 14:46
Tutti Pazzi per Riccardo Saponara, premiato come miglior goal della giornata di Conference
04 novembre 2022 13:55
Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato
04 novembre 2022 11:55
Saponara: "Italiano in allenamento mi stuzzica perchè provo la giocata. Ultima volta figuraccia con la Samp"
03 novembre 2022 19:46
Nazione, a giugno 2023 scadranno i contratti di Saponara e Bonaventura. Barak e Gollini per il riscatto
02 novembre 2022 08:40
Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?
14 ottobre 2022 00:17
Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna
10 ottobre 2022 23:16
Corriere dello Sport, rinnovo Venuti in stand by. Saponara a Bonaventura? Discorsi approfonditi a fine stagione
09 ottobre 2022 09:10
Saponara vende la sua casa in pieno centro a Firenze all'ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale
08 settembre 2022 13:58
Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi
31 agosto 2022 22:15
Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata
22 agosto 2022 13:42
Da Cagliari: Saponara idea per il reparto avanzato dei sardi. L'assalto dopo la cessione di Pereiro
12 agosto 2022 20:05
Saponara: "La maglia viola è orgoglio e responsabilità. Italiano non ti lascia respirare, vogliamo confermarci"
25 luglio 2022 14:21
Ufficiale: Saponara ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2023
30 giugno 2022 09:39
TgR annuncia: "Saponara ha rinnovato con la Fiorentina. Contratto di un anno per il fantasista italiano"
29 giugno 2022 22:29
Corriere dello Sport, Saponara rinnova con la Fiorentina: obiettivo arrivare al 2024
29 giugno 2022 09:05
Corriere dello Sport, Saponara verso il rinnovo fino al 2024: la firma non è ancora arrivata
22 giugno 2022 09:37
Pedullà rivela: "Saponara, sirene estere. Ma ci sono margini importanti per il rinnovo con la Fiorentina"
18 giugno 2022 19:07
Odriozola racconta lo spogliatoio: "Nico il più burlone, fa sempre scherzi. Saponara il più stiloso"
10 giugno 2022 12:56
Il Corriere dello Sport scrive: "Accordo tra la Fiorentina e Saponara per il rinnovo, manca solo la firma"
26 maggio 2022 16:52
Stadio, Milenkovic potrebbe rinnovare nuovamente di un anno. Saponara resterà alla Fiorentina
26 maggio 2022 10:47
Saponara rivela: "Ho un accordo per il rinnovo con la Fiorentina. Europa la mia gioia più grande"
22 maggio 2022 00:07
Pasqual bacchetta: "Mi fanno ridere quelli che pensano che la società non voglia andare in Europa"
21 maggio 2022 15:22
Probabile formazione: Italiano inserirà Amrabat, fuori Torreira. Ballottaggio Ikoné-Saponara
21 maggio 2022 09:12
Saponara: "Oggi non possiamo sbagliare, punti obbligatori per l'Europa. Partita fondamentale"
16 maggio 2022 18:17
Dal centro sportivo, Saponara in leggero vantaggio su Ikonè. Stagione finita per Odriozola?
14 maggio 2022 20:39
Corriere dello Sport, tante conferme, Italiano ha un solo dubbio, nel tridente Ikoné o Saponara?
13 maggio 2022 09:25
Repubblica, Futuro Saponara? Aspetta una chiamata dalla Fiorentina, ha la stima di tutti
07 maggio 2022 10:07
Saponara è l'arma in più della Fiorentina: diverse le partite che ha risolto con gol e assist
06 maggio 2022 09:11
Saponara ammette: "Siamo arrabbiati, contro Udinese e Salernitana persi punti che pensavamo di fare"
05 maggio 2022 17:27
Saponara annuncia: "Facciamo i complimenti a Sottil perchè dopo 10 anni è si è preso la patente"
05 maggio 2022 16:17
Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"
26 aprile 2022 14:41
Nazione, Fiorentina stai attenta, Saponara vuole restare ma la Lazio di Sarri è molto interessata
26 aprile 2022 12:24
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Il Messaggero: "La Lazio di Sarri pensa a Saponara per sostituire l'obiettivo viola Luis Alberto"
23 aprile 2022 13:18
Contro la Juventus giocherà Saponara dal 1', fuori Ikoné, titolare ieri con il Venezia
17 aprile 2022 10:12
Saponara: "Mi piacerebbe restare in viola, Italiano mi ha migliorato lo avrei voluto conoscere prima"
15 aprile 2022 12:54
La Fiorentina è cambiata contro le big: Saponara la chiave in campo, decisive le mosse di Italiano
13 aprile 2022 09:27
Nazione, Ikonè adesso sta bene, ma per Italiano parte comunque indietro a Sottil a Saponara
09 aprile 2022 13:31
Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?
03 aprile 2022 18:50
Saponara dal 1° febbraio è svincolato: resta viva l'ipotesi rinnovo con la Fiorentina
29 marzo 2022 09:52
Saponara ammette: "Non mi aspettavo che avessi avuto questa opportunità quest'anno in viola"
27 marzo 2022 22:13
Saponara parla di Vlahovic: "Siamo stati tutti dispiaciuti dalla sua partenza, era fenomenale"
27 marzo 2022 21:59
Saponara: "Se andiamo in Europa faccio il fioretto di non mangiare sushi. Contro l'Inter amareggiati"
27 marzo 2022 21:34
Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina
27 marzo 2022 12:35
La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video
26 marzo 2022 16:09
Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi
20 marzo 2022 15:16
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