Saponara: “Vogliamo continuare a toglierci soddisfazioni. È uno dei momenti più importanti della mia carriera”

Intervenuto in conferenza stampa, ala della Fiorentina, Riccardo Saponara ha così presentato la sfida di domani in Turchia contro il Sivasspor, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: “Sicuramente è uno dei più importanti nella mia carriera. Il campo mi è sembrato bello, poi è saltata qualche zolla ma siamo pronti a ogni situazione ambientale”.

Poi ha proseguito tornando a parlare del gol messo a segno contro il Riga: “Mi auguro di farne altri tanto belli, ho imparato che anche quelli brutti sono altrettanto importanti. In campionato quest’anno ne ho fatti due bruttini, ma fanno comunque curriculum. Spero di segnare altri per aiutare la squadra”.

Infine, sulla crescita mentale della squadra: “Come ogni anno a inizio stagione abbiamo modificato qualcosa, trovando giocatori nuovi che inizialmente non erano in perfetta sintonia col nostro gioco. È stata solo una questione di trovare punti di riferimento, conoscerci meglio e secondo me lo stiamo facendo. C’è stato qualche intoppo, secondo me dovuto non ad altro, le nostre partite le abbiamo sempre fatto. C’è stato qualche svarione più di gestione che non di mancanza di idee, speriamo di continuare e toglierci soddisfazioni da qui al termine della stagione”.