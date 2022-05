Saponara: “Oggi non possiamo sbagliare, punti obbligatori per l’Europa. Partita fondamentale”

Riccardo Saponara è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Sampdoria–Fiorentina. Ecco le sue parole: “Partita fondamentale, ci giochiamo punti obbligatori per andare in Europa. Non possiamo sbagliare, abbiamo lavorato tutta la settimana per capire come affrontare la Sampdoria. Oggi metteremo in campo ciò che abbiamo provato in allenamento. Giampaolo e Italiano? Hanno molto in comune, sono due allenatori che amano costruire il gioco. Entrambi mi hanno insegnato molto, sono riconoscente a tutti e due. Oggi sarà una bella sfida anche in panchina”.

