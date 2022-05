Fiorentina di scena allo stadio Marassi di Genova per la gara contro la Sampdoria, si gioca alle 18.30, Italiano deve fare a meno di Sottil, non convocato per noie muscolari. La formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Duncan, Nico Gonzalez, Ikonè, Cabral

L’AVVERTIMENTO DI FREY