Saponara è in scadenza ma potrebbe restare alla Fiorentina: serve fare un’attenta riflessione

In scadenza c’è anche Riccardo Saponara, ma nel suo caso la fretta non c’è. Legato a doppio filo con città e società, nelle prossime settimane le parti torneranno ad aggiornarsi. Chiaro che, in caso di permanenza di Vincenzo Italiano in panchina, le percentuali di rinnovo aumenterebbero. In ogni caso Saponara porta sul tavolo la sua migliore stagione dai tempi dell’Empoli, con 6 gol e 7 assist in 38 partite. Non pochi. La riflessione viola deve essere attenta. Un professionista così serio e dedito alla causa sarebbe un peccato lasciarselo scappare. Lo scrive La Nazione.

