Saponara sostituito al 64′ per infortunio. Problema all’adduttore ma non dovrebbe essere grave

Riccardo Saponara ha lasciato il campo al minuto 64, sembrerebbe per un problema all’adduttore. Ancora il club non ha comunicato l’entità dell’infortunio che da quello che trapela non dovrebbe essere grave. Sarà importante da valutare la sua condizione in vista della finale di Coppa Italia e di Conference League.

Anche le parole di Italiano sembrano essere positive:

“Sarà stato sicuramente un po’ di stanchezza, credo non sia nulla di grave, ha giocato una grande partita”

PAGELLE FIORENTINA: JOVIC PRESENTE, IGOR SI PERDE SANABRIA. KOUAMÈ MEGLIO DA ESTERNO